Рогозин призвал поделиться предложениями по новой орбитальной станции

Глава "Роскосмоса" попросил поделиться предложениями по новой орбитальной станции. Свою просьбу Дмитрий Рогозин оставил на личной странице в Facebook.

В космическом ведомстве сейчас идет работа над новым обликом орбитальной станции, которая сменит МКС. "Хотел бы провести с вашей помощью общественно-экспертный научно-технический совет", написал Рогозин.

Специалисты "Роскосмоса" рассмотрят компетентные предложения по составу служебных модулей и облику станции, высоте, форме и наклону ее орбиты, уточняет РИА Новости. Добавим, что новая станция будет многофункциональной.

Ранее сообщалось, что в начале 2021 года начнутся консультации по срокам эксплуатации Международной космической станции. Они зависят как от технических (техническое состояние ее модулей и расчетный ресурс), так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнерами, отметили в "Роскосмосе".