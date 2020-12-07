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07.12.2020 07:00
Рубрика: Общество

Рогозин призвал поделиться предложениями по новой орбитальной станции

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Глава "Роскосмоса" попросил поделиться предложениями по новой орбитальной станции. Свою просьбу Дмитрий Рогозин оставил на личной странице в Facebook.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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В космическом ведомстве сейчас идет работа над новым обликом орбитальной станции, которая сменит МКС. "Хотел бы провести с вашей помощью общественно-экспертный научно-технический совет", написал Рогозин.

Специалисты "Роскосмоса" рассмотрят компетентные предложения по составу служебных модулей и облику станции, высоте, форме и наклону ее орбиты, уточняет РИА Новости. Добавим, что новая станция будет многофункциональной.

Ранее сообщалось, что в начале 2021 года начнутся консультации по срокам эксплуатации Международной космической станции. Они зависят как от технических (техническое состояние ее модулей и расчетный ресурс), так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнерами, отметили в "Роскосмосе".

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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