Спецслужбы США не нашли бомбу на борту самолета из России

Спецслужбы США завершили проверку багажа и пассажиров, прилетевших в Нью-Йорк из Москвы. Информация о взрывном устройстве на борту Boeing 777 не подтвердилась, сообщает РИА Новости.

"Все проверили, самолет готовят к вылету, скоро мы начнем посадку", - заявил сотрудник "Аэрофлота". По его словам, время отправления рейса SU103 в столицу России перенесли почти на четыре часа.

Напомним, шестого декабря в полицию Нью-Йорка позвонили неизвестные и сообщили, что рейс SU102 заминирован. После успешной посадки спецслужбы начали проверку воздушного судна. Как рассказала ТАСС одна из пассажирок Анастасия Шевченко, людей сначала больше часа держали в салоне самолета, а затем вывели на улицу, где каждого обыскала собака. Потом их посадили в автобусы и отвезли в терминал, где продержали несколько часов.