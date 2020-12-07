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07.12.2020 19:56
Рубрика: Происшествия

Найдут всех

Суд арестовал еще одного боевика, виновного в гибели летчика Филипова
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8330)
Басманный суд в понедельник санкционировал заочный арест еще одного террориста, причастного к убийству российского летчика Романа Филипова в Сирии.

На прошлой неделе суд уже арестовал трех боевиков по этому делу. Четвертого - Абделя Саттара Абдула Гафура ас-Сыяха также обвиняют в участии в деятельности организации, которая в РФ признана террористической, и покушении на убийство. Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента задержания обвиняемого на территории РФ или с момента экстрадиции на территорию России.

Фото: OMAR HAJ KADOUR / AFP
СК просит суд заочно арестовать виновных в гибели российского летчика

По данным СК России, 3 февраля 2018 года в небе Сирии в результате обстрела из зенитно-ракетного комплекса членами террористической организации был поражен самолет Су-25СМ, управляемый заместителем командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа гвардии майором Романом Филиповым. Офицер катапультировался и приземлился на участке, расположенном на расстоянии 1 км к востоку от населенного пункта Савамъа сирийской провинции Идлиб. В результате огневого воздействия самолет разрушился в воздухе и упал в центральную часть того же населенного пункта. После приземления Филипов вступил в бой с террористами. Находясь в окружении боевиков, летчик подорвал себя гранатой, крикнув: "Это вам за пацанов!"

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы

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