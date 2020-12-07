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Супергерой Пластичный человек поменяет пол

Новости
    07.12.2020, 12:27
Текст:   Олег Усков

Не только в мире Marvel творятся подобные кульбиты: вот, например, и занятный супергерой DC Пластичный человек поменяет пол в анонсированном еще пару лет назад сольном фильме.

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом сообщает THR, уточняя, что для серьезной доработки скрипта ленты наняли новую сценаристку - Кэт Васко, чьи сценарии ранее неоднократно попадали в т.н. "черный список".

При этом никаких деталей кроме той, что Пластик теперь женщина, еще нет - картина находится на самой ранее стадии разработки.

Пластичный человек (Plastic Man) был создан в компании Quality Comics и позже перекуплен DC - после банкротства Quality. Дебют - в 1941-м. Изначально персонаж - преступный элемент по кличке Угорь, на которого в результате перестрелки на химической фабрике попали химикаты. Отчего тот сделался крайне эластичным, получив возможность не только невообразимо вытягиваться-растягиваться, но и принимать форму всевозможных предметов.

Фото: kinopoisk.ru
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После верстового для мира DC Кризиса на Бесконечных землях Пластика, до того особо не сиявшего, изрядно подрихтовали, придали ему важности и приняли в Лигу справедливости.

На стыке семидесятых-восьмидесятых про супергероя выходил анимационный сериал, включающий врезки сцен с живыми актерами. Кроме того Пластик фигурировал в одном из мультшоу про Бэтмена.

К слову, Plastic Man стал одним из первых в индустрии супергероев с чувством юмора.

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