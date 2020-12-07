Таинственный монолит нашли на британском острове Уайт

Загадочный монолит появился в Великобритании на острове Уайт. Его обнаружил местный житель во время прогулки с собакой, сообщает телеканал Sky News.

На популярном пляже Комптон Том Данфорд наткнулся на таинственный монолит с зеркальной отражающей поверхностью. Он пояснил репортерам канала, что следил в последнее время за новостями о похожих находках в разных странах, а потому "сразу же его узнал", уточняет РИА Новости.

Высота монолита, по его словам, около трех метров. Кто его установил, пока неизвестно. Находка вызвала переполох на острове, в течение дня к ней подходило все больше местных жителей. Добавим, что это уже четвертый обнаруженный монолит. Аналогичные находки ранее были сделаны в США и в Румынии.