Обнаруженный в Юте загадочный монолит исчез

В американском штате Юта исчез загадочный монолит, обнаруженный около недели назад.

Как сообщает издание The Salt Lake Tribune, от трехметрового объекта осталось только углубление в земле и находившаяся на вершине треугольная металлическая пластина. Вокруг видны следы многочисленных туристов, сумевших найти обелиск, несмотря на то, что власти решили не раскрывать его местоположение.

В местном бюро землепользования заявили, что не демонтировали конструкцию, несмотря на незаконность ее установки.

- Мы получили достоверные сведения, что именуемый "монолитом" объект был удален с государственных земель Юты неизвестной стороной. В соответствии с законом, привлекший международное внимание монумент является частной собственностью. У нас имеются данные, что его забрала группа людей вечером 27 ноября, - сообщили в ведомстве.

Житель Колорадо Риккардо Марино рассказал изданию, что в 30 минутах езды от монолита он увидел двигавшийся в обратном направлении грузовик, в котором находился большая блестящая конструкция прямоугольной формы.

Напомним, загадочный стальной монолит неизвестного происхождения заметили с вертолета офицеры Департамента общественной безопасности штата во время облета территории. Изначально предполагалось, что объект установил поклонник фильма "2001 год: Космическая одиссея" Стэнли Кубрика, позже стало известно, монумент, вероятнее всего, является работой умершего в 2011 году художника-минималиста Джона МакКракена, известного скульптурами в форме пирамид, кубов и гладких плит.