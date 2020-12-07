Терапевт рассказал о пожизненных последствиях COVID-19

Некоторые из последствий заболевания коронавирусной инфекцией могут остаться на всю жизнь. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Одним из подобных эффектов, по словам доктора, является выраженная слабость. Это последствие является и самым распространенным. Наиболее предрасположены к нему молодые люди, многие из которых страдают хронической усталостью.

- Организм оказывается и так изношен, а коронавирус еще сильнее бьет по болевой точке, из-за чего состояние обостряется, - приводит слова Кондрахина "Вечерняя Москва".

Вторым по распространенности является постоянное ощущение покалывания, кручения в конечностях - парестезия. Затем следует ощущение озноба, остающееся даже после полного выздоровления, ощущение нехватки воздуха и невосстанавливающиеся обоняние и вкус.

Не редким последствием, отметил медик, является и повышенное давление. Оно появляется в результате отека самого сосуда и того, что покрывающая его стенку часть утолщается и сужает просвет.

Работа сосудов нарушается из-за иммунного ответа организма и образования тромбов, а нарушение магниево-кальциевого обмена и вовсе может стать причиной развития гипертонической болезни.

Кондрахин добавил, что вероятность развития последствий COVID-19 зависит от нескольких факторов: возраста пациента, тяжести перенесенного заболевания и общего состояния до болезни. А симптомы, связанные с воздействием инфекции на мозг, развиваются независимо от возраста и общего состояния здоровья человека.

Напомним, ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что наиболее частые последствия перенесенной коронавирусной инфекции связаны с изменениями артериального давления.