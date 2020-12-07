Новости

С забывшего Mercedes на стоянке псковича потребовали 427 тысяч рублей 17:57
Расшифрован 2000-летний текст с защитой от пандемии 17:52
СИПРИ фиксирует рост производства оружия в мире 17:51
Древнейшие астероиды помогли раскрыть одну из тайн Солнечной системы 17:46
Apple представит новые мощные процессоры в 2021 году 17:42
Песков рассказал о решении вопроса с журналистами НТВ в Турции 17:39
Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи 17:33
Делегация "Альтернативы для Германии" посетит Москву 17:31
В Саранске впервые откроется резиденция мордовского Деда Мороза 17:30
В Москве начали устанавливать самое высокое в Европе колесо обозрения 17:27
Россияне назвали лучших актеров и актрис десятилетия 17:25
Москалькова разочарована решением французского суда по делу Винника 17:24
Электрокар по технологии "цифровых двойников" впервые покажут публике 17:17
Лукашенко поручил местным властям трудоустроить безработных 17:17
Netflix выпустит мини-сериал об убийстве Улофа Пальме 17:13
Терапевт рассказал о пожизненных последствиях COVID-19 17:08
Премьер Беларуси назвал ключевую задачу правительства 17:00
YouTube назвал самые популярные видео 2020 года 16:49
Умер актер из "Твин Пикс" Дэвид Лэндер 16:40
Оцифровка архивов ЗАГС завершена на 99 процентов 16:37
Британский авианосец Prince of Wales затопило изнутри 16:31
В Минске зальют 54 открытых катка и организуют 16 лыжных трасс 16:28
"Порок на экспорт" получит сиквел с Джейсоном Стейтемом 16:27
Суд Парижа приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы 16:27
Россияне забрали из Сбербанка рекордную за 6 лет сумму 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 декабря
Каким будет 2021 год: четыре сценария
Каким будет 2021 год: четыре сценария
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
07.12.2020 17:08
Рубрика: Общество

Терапевт рассказал о пожизненных последствиях COVID-19

Текст: Тимур Алимов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Некоторые из последствий заболевания коронавирусной инфекцией могут остаться на всю жизнь. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Одним из подобных эффектов, по словам доктора, является выраженная слабость. Это последствие является и самым распространенным. Наиболее предрасположены к нему молодые люди, многие из которых страдают хронической усталостью.

Фото: iStock
Испытан препарат, блокирующий заразность коронавируса

- Организм оказывается и так изношен, а коронавирус еще сильнее бьет по болевой точке, из-за чего состояние обостряется, - приводит слова Кондрахина "Вечерняя Москва".

Вторым по распространенности является постоянное ощущение покалывания, кручения в конечностях - парестезия. Затем следует ощущение озноба, остающееся даже после полного выздоровления, ощущение нехватки воздуха и невосстанавливающиеся обоняние и вкус.

Не редким последствием, отметил медик, является и повышенное давление. Оно появляется в результате отека самого сосуда и того, что покрывающая его стенку часть утолщается и сужает просвет.

Работа сосудов нарушается из-за иммунного ответа организма и образования тромбов, а нарушение магниево-кальциевого обмена и вовсе может стать причиной развития гипертонической болезни.

Фото: РИА Новости
Получено подтверждение повторных случаев заражения COVID-19

Кондрахин добавил, что вероятность развития последствий COVID-19 зависит от нескольких факторов: возраста пациента, тяжести перенесенного заболевания и общего состояния до болезни. А симптомы, связанные с воздействием инфекции на мозг, развиваются независимо от возраста и общего состояния здоровья человека.

Напомним, ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что наиболее частые последствия перенесенной коронавирусной инфекции связаны с изменениями артериального давления.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков рассказал о решении вопроса с журналистами НТВ в Турции
Роспотребнадзор утвердил правила перевозки и хранения "Спутник V"
Онлайн-запись на вакцинацию от COVID в Подмосковье начнется с 15 декабря
Суд Парижа приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы
Минсельхоз: В России не ожидается рост цен на мясо
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Как университеты учат иностранных студентов во время пандемии