Названо самое массовое последствие коронавируса

Самые частые последствия перенесенной коронавирусной инфекции связаны с изменениями артериального давления. Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

У многих пациентов давление повышается. Это происходит за счет снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму, отметил эксперт.

По его словам, к этому приводит поражение сосудистой системы человека. Речь идет о васкулитах - воспалениях внутренней оболочки сосудов. Они приводят к тому, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления даже после того, как основное воспаление закончилось. Со временем такие клетки провоцируют разрастание коллагена - сосуды становятся не такими эластичными, какими были до болезни, пишет "Лента.ру".

Переболевшие коронавирусом пациенты могут пройти реабилитацию по полису ОМС. Она проводится в три этапа. Первый начинается еще в стационаре. Второй - в круглосуточном отделении медицинской реабилитации, а третий этап - в отделении медицинской реабилитации дневного стационара или поликлиники (а также на дому). Продолжительность восстановительных программ от 6-12 недель. По решению лечащего врача через год пациенту рекомендуют пройти повторный курс.

Ранее эксперты перечислили основные привычки, которые способствуют долголетию. Одним из важных условий является правильное питание. Специалисты рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты. Суть ее в сокращении количества красного мяса в рационе в пользу рыбы и нежирной птицы. Плюс необходимо насытить рацион клетчаткой. Ее много в бобовых, овощах и фруктах.