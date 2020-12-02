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Рубрика: Общество

Дышите глубже

Как COVID-пациенту пройти реабилитацию по полису ОМС
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 272(8326)
В России зафиксировано уже более двух миллионов случаев заражения коронавирусом. У каждого десятого COVID-19 протекает тяжело и чреват осложнениями. Как быстрее восстановиться и какие виды реабилитации доступны по полису ОМС, "РГ - Неделе" рассказал эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин.

Лечение - это не только таблетки и уколы. Чтобы быстрее выздороветь, чтобы избежать частого для COVID-19 фиброза легких, нужны и дыхательная гимнастика, и физиотерапия. И многое из этого больные могут и должны получить, еще находясь на стационарном лечении. Методическими рекомендациями по профилактике и лечению коронавирусной инфекции Минздрава России определено, что в реабилитации нуждаются:

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- пациенты с COVID-19, перенесшие длительную ИВЛ (искусственная вентиляция легких - в течение 2-5 недель);

- в ряде случаев пациенты, которым проводилась ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация);

- другие пациенты - исходя из клинических показаний, результатов инструментальных и лабораторных исследований.

"Однако необходимо учитывать, - отмечает Сергей Шкитин, - что к проведению реабилитации имеются и противопоказания. В любом случае конкретные мероприятия для каждого пациента определяет лечащий врач или врачебная комиссия".

Реабилитация больных, перенесших тяжелую форму течения коронавирусной инфекции, проводится в три этапа:

Этап 1: в стационаре во время госпитализации (в отделении интенсивной терапии и в терапевтическом отделении).

Этап включает в себя:

- нутритивную (питательную) поддержку - особое питание, витамины;

- респираторную реабилитацию - специальные дыхательные упражнения и при необходимости кислородная поддержка;

- раннюю пассивную мобилизацию - физиотерапевтические процедуры;

- циклические тренировки на прикроватном велотренажере;

на этом этапе пациенту показывают дыхательные и физические упражнения, объясняют важность реабилитации. Обучение можно проводить с использованием видео- и телемедицинских технологий.

Этап 2: в круглосуточном отделении медицинской реабилитации.

Этап включает в себя:

- ингаляцию с применением препаратов, облегчающих восстановление функции легких;

- дыхательные упражнения с удлиненным форсированным выдохом;

- мобилизацию грудной клетки и ребер - массаж, физиотерапия, а также специальные упражнения;

- упражнения, развивающие силу и выносливость ведущих мышечных групп, цель - вернуть физическую форму, которая была до заболевания. При сохранении слабости проводят специальную физиотерапию. Рекомендуется и психологическая коррекция, и психотерапия - специалист помогает избежать постстрессовых расстройств.

Этап 3: в отделении медицинской реабилитации дневного стационара или поликлиники (а также на дому).

Этап включает в себя:

- аэробные тренировки (кислородная поддержка в случае необходимости). Рекомендована ходьба на дорожке, велотренажер, прогулки на свежем воздухе;

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- тренировки с отягощениями под наблюдением реабилитолога (а потом - самостоятельно), восстанавливающие мышцы.

Врач не только проводит занятия в дневном стационаре или дистанционно, но и мотивирует пациентов самостоятельно заниматься дома.

"Обычно длительность программ реабилитации составляет 6-12 недель. По решению лечащего врача через год пациенту рекомендуют пройти повторный курс, - пояснил Шкитин. - При проведении первых двух этапов с больными занимаются прямо в реанимации, а затем в терапевтических отделениях стационара. Третий этап в условиях продолжающейся эпидемии может проводиться на дому - решение об этом также принимает лечащий врач".

Прививка как привычка

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
До конца декабря участие в клинических испытаниях вакцины "Спутник V" примут 2156 жителей Волгоградской области. Это медики, педагоги, соцработники, представители правоохранительных органов и других профессий из групп риска, которые согласились и ранее не болели коронавирусом. "РГ" узнала у первых добровольцев, как они перенесли прививки.

- Чувствую себя хорошо. Никаких явлений, которые заставили бы меня беспокоиться, не произошло. За мной ежедневно наблюдали медики, созванивались, уточняли самочувствие, - сказал акушер-гинеколог Волгоградского областного перинатального центра N 2 Роман Дронов.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Сами вакцинированные в течение пяти недель вели дневник. Окончательный иммунитет вырабатывается только после второй прививки, которую делают через 21 день.

"Вел обычный образ жизни: работал, занимался спортом. Ежедневно измерял температуру, давление, пульс, дыхание - все эти показатели отмечал в специальном дневнике на портале госуслуг. Жалоб на здоровье у меня нет", - отметил завкафедрой гистологии медуниверситета Валерий Загребин.

С марта заведующий отделением анестезиологии и реанимации клинической больницы N 4 Сергей Левченко работает в "красной зоне". Его медучреждение в числе первых перепрофилировали под ковидный госпиталь. Многие коллеги заболели, так что он не сомневался, вакцинироваться или нет. В его отделении на прививку пошли пять человек. "Не боятся только дураки. Конечно, были опасения. Но ситуация такая, что в любом случае или вакцинироваться, или переболеть придется. У нас в больнице высокий уровень защиты персонала, но мы тоже ходим в магазины, перемещаемся на транспорте. Был довольно суровый отбор участников с анализом крови и проверкой самочувствия. После всех прививок могут быть некоторые сложности. Они создают иммунитет, воспроизводя заболевание в форме, с которой организм может справиться. Один или два дня было недомогание, но это спокойно переживаемое состояние", - рассказал Левченко.

Сами вакцинированные в течение пяти недель вели дневник

Анна Лапшина по образованию невролог, но в апреле пошла работать в инфекционное отделение. Она курирует больных с внебольничной пневмонией. "Была в отпуске, когда предложили вакцинацию. Я согласилась. Контактирую каждый день с пациентами с коронавирусной инфекцией. Перенесла хорошо, - поделилась Анна Александровна. - У меня пожилые родители. Поэтому было важно не принести инфекцию к ним".

Жизнь и смерть в "красной зоне"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Сорок мгновений из жизни "красной зоны", где ни на секунду не прекращается борьба за жизнь. Их можно увидеть на выставке, организованной в год 30-летия "Российской газеты" в Государственной научной библиотеке Кузбасса имени В.Д. Федорова. Это первая публичная выставка художественных работ Руслана Меллина, врача-хирурга Кузбасской клинической больницы имени С. Беляева, который лечит зараженных коронавирусом.

"Моя "больная" реальность" - так назвал он свои рисунки черной тушью на белых листах. У Руслана за плечами две вахты в приемном отделении инфекционного госпиталя на базе перинатального центра. Особенно трудно пришлось во время дежурств в реанимации. "Смерть, можно сказать, не выходила из стен отделения", - говорит Руслан. Вместе с другими врачами он боролся за каждого пациента. Подставляя коллегам плечо, поддерживая и их, и больных словом и взглядом. Несмотря ни на что сохраняя спокойствие, уверенность и сияющую под маской улыбку.

Фото: Евгений Козырев/ РГ
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- Мне моральная поддержка была очень нужна, спасибо за нее Руслану. Я видела его рисунки в "Инстаграме", но там, на вахте, даже не знала, что работаю рядом с автором, - сказала после торжественного открытия выставки акушер-гинеколог перинатального центра Ирина Климчук.

Мир в "красной зоне" разделен надвое: те, кого спасают, и те, кто спасает. Выжить по обеим сторонам "больной реальности" суждено не всем. Так что серия рисунков доктора - еще и память об ушедших.

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