В России зафиксировано уже более двух миллионов случаев заражения коронавирусом. У каждого десятого COVID-19 протекает тяжело и чреват осложнениями. Как быстрее восстановиться и какие виды реабилитации доступны по полису ОМС, "РГ - Неделе" рассказал эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин.

Лечение - это не только таблетки и уколы. Чтобы быстрее выздороветь, чтобы избежать частого для COVID-19 фиброза легких, нужны и дыхательная гимнастика, и физиотерапия. И многое из этого больные могут и должны получить, еще находясь на стационарном лечении. Методическими рекомендациями по профилактике и лечению коронавирусной инфекции Минздрава России определено, что в реабилитации нуждаются:

- пациенты с COVID-19, перенесшие длительную ИВЛ (искусственная вентиляция легких - в течение 2-5 недель);

- в ряде случаев пациенты, которым проводилась ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация);

- другие пациенты - исходя из клинических показаний, результатов инструментальных и лабораторных исследований.

"Однако необходимо учитывать, - отмечает Сергей Шкитин, - что к проведению реабилитации имеются и противопоказания. В любом случае конкретные мероприятия для каждого пациента определяет лечащий врач или врачебная комиссия".

Реабилитация больных, перенесших тяжелую форму течения коронавирусной инфекции, проводится в три этапа:

Этап 1: в стационаре во время госпитализации (в отделении интенсивной терапии и в терапевтическом отделении).

Этап включает в себя:

- нутритивную (питательную) поддержку - особое питание, витамины;

- респираторную реабилитацию - специальные дыхательные упражнения и при необходимости кислородная поддержка;

- раннюю пассивную мобилизацию - физиотерапевтические процедуры;

- циклические тренировки на прикроватном велотренажере;

на этом этапе пациенту показывают дыхательные и физические упражнения, объясняют важность реабилитации. Обучение можно проводить с использованием видео- и телемедицинских технологий.

Этап 2: в круглосуточном отделении медицинской реабилитации.

Этап включает в себя:

- ингаляцию с применением препаратов, облегчающих восстановление функции легких;

- дыхательные упражнения с удлиненным форсированным выдохом;

- мобилизацию грудной клетки и ребер - массаж, физиотерапия, а также специальные упражнения;

- упражнения, развивающие силу и выносливость ведущих мышечных групп, цель - вернуть физическую форму, которая была до заболевания. При сохранении слабости проводят специальную физиотерапию. Рекомендуется и психологическая коррекция, и психотерапия - специалист помогает избежать постстрессовых расстройств.

Этап 3: в отделении медицинской реабилитации дневного стационара или поликлиники (а также на дому).

Этап включает в себя:

- аэробные тренировки (кислородная поддержка в случае необходимости). Рекомендована ходьба на дорожке, велотренажер, прогулки на свежем воздухе;

- тренировки с отягощениями под наблюдением реабилитолога (а потом - самостоятельно), восстанавливающие мышцы.

Врач не только проводит занятия в дневном стационаре или дистанционно, но и мотивирует пациентов самостоятельно заниматься дома.

"Обычно длительность программ реабилитации составляет 6-12 недель. По решению лечащего врача через год пациенту рекомендуют пройти повторный курс, - пояснил Шкитин. - При проведении первых двух этапов с больными занимаются прямо в реанимации, а затем в терапевтических отделениях стационара. Третий этап в условиях продолжающейся эпидемии может проводиться на дому - решение об этом также принимает лечащий врач".