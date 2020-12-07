В ЕЭК заявили о постепенном восстановлении промпроизводства в союзе

С осторожным оптимистическим прогнозом относительно ремиссии промышленного производства на пространстве Евразийского экономического союза выступила в понедельник помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина. "Я думаю, что мы постепенно адаптируемся к тем условиям, которые сформированы пандемией", - уточнила эксперт во время видеомоста, добавив, что промышленное производство в странах союза постепенно восстанавливается.

Правда, согласно данным Евразийской экономической комиссии, которые приводит Малкина, за десять месяцев текущего года промышленное производство в целом в ЕАЭС снизилось на 2,6% к аналогичному периоду прошлого года, а единственной страной, показавшей его рост, стала Армения - 1%.

В то же время, пояснила эксперт, несмотря на ряд отрицательных показателей, ощущается и постепенное восстановление индустриального производства. В частности, об этом можно судить по цифрам II и III кварталов.

Наибольшее снижение промпроизводства в ЕАЭС, по ее данным, наблюдалось во II квартале - минус 7,4%, однако уже в III квартале темпы снижения замедлились до 4,8 процента. "То есть этот минус сокращается, и мы наблюдаем адаптацию промышленности к тем условиям, которые сформировал" високосный год, подчеркнула помощник председателя коллегии ЕЭК.

А сопоставляя, в частности, данные союза с динамикой мировой обрабатывающей промышленности, Малкина констатирует, что темпы ее падения в ЕАЭС тоже не выглядят чересчур катастрофическими. Ведь в мире, по данным UNIDO, она снизилась в III квартале 2020 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 11,2 процента. Поэтому, резюмировала Малкина, "мы постепенно адаптируемся к новым условиям".