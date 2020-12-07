В Индии новое неизвестное заболевание, число случаев выросло до 315

В индийском штате Андхра-Прадеш на востоке страны выявлено новое неизвестное заболевание, с которым уже госпитализированы за последние сутки 315 человек, сообщает 7 декабря газета The Hindu.

Первые заболевшие были обнаружены пару дней назад. К концу дня субботы было выявлено 55 больных, к утру воскресенья - уже 170, к вечеру воскресенья - 270, утром в понедельник их количество увеличилось до 315. При этом еще несколько десятков человек могут проходить лечение в частных клиниках.

Главные признаки нового заболевания - головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии. Всем, кто обращается с жалобами, делают анализ на коронавирус и КТ, однако результаты отрицательные.

В настоящее время медики исследуют образцы забора крови, воды и продуктов питания.

В Андхра-Прадеш создана горячая линия, по которой могут обращаться все, кто испытывает схожие симптомы.

При этом врачи отмечают, что "динамика выздоровления у заболевших хорошая".