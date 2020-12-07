В Кремле уточнили обязанности Чубайса

Российско-американский диалог находится не в очень хорошем состоянии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Но новый спецпредставитель президента Анатолий Чубайс будет заниматься вовсе не этим, а - как и написано в должности - связями с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Достижение целей устойчивого развития могло бы быть одной из составляющих двустороннего диалога между Москвой и Вашингтоном, но это не так, "поскольку этот диалог в целом сейчас пребывает не в очень хорошем состоянии, причем не по вине российской стороны", сказал Песков, комментируя публикации, что Чубайс якобы может стать переговорщиком между Кремлем и администрацией американского лидера Джозефа Байдена.

Даже если бы эта тема и была одной из составных частей диалога, это была бы не единственная составная часть, уточнил Песков.

Чубайс будет заниматься конкретно темой устойчивого развития, а двусторонними отношениями занимается МИД, другие ведомства и президент, напомнил представитель Кремля.

На прошлой неделе бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс был назначен специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Он, в частности, займется задачами выполнения Целей устойчивого развития ООН до 2030 года, при этом не будет госслужащим и не войдет в штат сотрудников администрации Кремля.