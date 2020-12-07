В России активно ведутся работы по созданию боевых роботов

В России активно ведутся работы по созданию боевых робототехнических комплексов, перспективные образцы уже испытывались в Сирии. Об этом заявил на брифинге генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, отвечая на вопрос "Российской газеты".

По его словам, сейчас в этом направлении работает концерн "Калашников". "Они производят боевые робототехнические комплексы, которые уже были задействованы в Сирии", - сказал глава "Ростеха". Он отметил, что над созданием таких комплексов работает и ряд других российских предприятий. "Даже "Армату" испытывали как беспилотный танк. Конечно, это будет не серийная машина. На этой машине мы обкатываем беспилотные технологии", - подчеркнул Чемезов.

Он пояснил, что в танке "Армата", все процессы будет максимально автоматизированы. "К примеру, экипажу "Арматы" не нужно точно прицеливаться, надо лишь приблизительно навести орудие на цель. Электроника дальше все сделает сама - точно определит расстояние до цели и наведет на нее орудие", - сказал Чемезов. Он подчеркнул, что в этой машине используются элементы искусственного интеллекта, которые помогают экипажу вести стрельбу. "Повторюсь, оператору достаточно указать направление к цели, дальше все делается самостоятельно. Тот же самый алгоритм применяется и на другой боевой робототехнике, в том числе, которая испытывалась в Сирии", - сказал Чемезов.

Он уточнил, что серийные поставки танка Т-14 на платформе "Армата" начнутся в 2021 году. Этот танк может поставляться за рубеж. "В прошлом году были оформлены необходимые разрешительные документы. Мы рекламируем этот танк иностранным заказчикам", - сказал глава "Ростеха". Он напомнил, что в этом году на форуме "Армия" танк был представлен "живьем". К нему можно было подойти, сфотографировать, потрогать. "Жаль, что из-за отсутствия зарубежных выставок его пока невозможно показать за границей. На сегодняшний день это самый современный танк, аналогов которому нет. Он и самый мобильный, и самый защищенный, что касается экипажа", - сказал Чемезов.

Говоря о создании комплекта солдата будущего "Сотник" Чемезов пояснил, что заказчик пока не утвердил официальные требования, поэтому все эти работы носят сейчас инициативный характер.

Он отметил, что сейчас в этом комплекте существует проблема с батареей, которая питает активный экзоскелет. "В том варианте, в котором сегодня создана эта модель, она очень помогает солдату. Военнослужащий при помощи активного экзоскелета способен нести до 60 килограммов груза. Энергетические затраты в ходе бега и ходьбы сокращаются на 15 процентов, нагрузка на опорно-двигательный аппарат - на 50 процентов. Точность стрельбы из автоматического оружия увеличивается до 20 процентов", - уточнил Чемезов. Он отметил, что такой экзоскелет - серьезная поддержка и помощь солдату. "Существует проблема с батареей и мы ее сейчас пытаемся решить. Над этой темой работают. Что-то может быть будем докупать", - рассказал глава "Ростеха".