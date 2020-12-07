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07.12.2020 04:01
Рубрика: В мире

В США назвали всплеск COVID-19 наибольшим испытанием в истории страны

Фото: AFP/Olivier DOULIERY Фото: AFP/Olivier DOULIERY
Фото: AFP/Olivier DOULIERY

Всплеск в США заболеваемости COVID-19 этой зимой станет самым большим испытанием в американской истории. С таким заявлением выступила координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Беркс.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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"Это не просто наихудшее событие в общественном здравоохранении, это наихудшее событие, с которым столкнется страна", - цитирует РИА Новости выступление Беркс в эфире NBC. Представителя Белого дома поддержал и глава медицинского регулятора CDC Роберт Редфилд. По его словам, предстоящие месяцы будут самым сложным временем в истории общественного здравоохранения США.

Ранее ученые Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон спрогнозировали, что к 1 апреля в США число жертв коронавируса может вырасти почти вдвое - до 539 тысяч. При этом эксперты считают, что пик смертности придется на январь следующего года, когда в среднем за сутки от последствий COVID-19 будут умирать более трех тысяч человек. Американцев призывают сохранять бдительность и не отказываться от защитных мер по меньшей мере до апреля, пока не появятся результаты вакцинации.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США число заболевших достигло 14,6 миллиона человек, скончались более 281 тысячи. По двум этим показателям страна лидирует в мире.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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