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07.12.2020 09:00
Рубрика: Легковые авто

Видео: в США самолет приземлился на трассу и столкнулся с машиной

Текст: Григорий Гомельчук

В американском штате Миннесота легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на шоссе. Задача оказалась не из простых: ночь, три не самые широкие полосы в каждую сторону, ограниченные мачтами освещения и стальными отбойниками, достаточно оживленное движение.

Фото: iStock
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Пилоту предстояло сесть практически точно по центру проезжей части, но он справился. Лишь в самом конце торможения самолет слегка задел крылом движущийся в попутном направлении Ford Explorer.

Женщина, сидевшая за рулем внедорожника, призналась, что жутко перепугалась, поняв, что в нее врезался самолет, и сразу же ударила по тормозам. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Тем не менее, для устранения его последствий шоссе было перекрыто на несколько часов.

Как успела выяснить пресса, за штурвалом самолета Bellanca Viking сидел 52-летний Крейг Гиффорд, член сборной США по аэробатике, призер чемпионатов мира 2017 и 2019 года. Без сомнения, именно спортивные навыки позволили ему совершить столь ювелирную посадку.