Власти Кубы поздравили народ Венесуэлы с итогами парламентских выборов

"На парламентских выборах в Венесуэле победили чависты. Это победа революции и народа. Дань памяти команданте Уго Чавесу и поддержка президента Николаса Мадуро. Поздравления от братской Кубы", - написал на своей странице в Twitter кубинский президент Мигель Диас-Канель.

"Мы поздравляем народ и правительство Венесуэлы с результатами парламентских выборов и триумфом "Великого патриотического полюса", боливарианской и чавистской революции", - в свою очередь обратился к венесуэльцам глава МИД Кубы Бруно Родригес.

Напомним, что по последним данным Национального избирательного совета Венесуэлы после итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей победу с результатом 67,6% одерживает социалистический проправительственный альянс партий "Великий патриотический полюс". Второе место досталось оппозиционерам из "Демократического альянса", набравшим 17,95%.

О том, что выборы в Венесуэле прошли в соответствии с нормами местного законодательства и без серьезных нарушений, ранее заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, возглавляющий группу сенаторов, находящихся в Каракасе для наблюдения за выборами.