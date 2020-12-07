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Вышел трейлер боевика с Лиамом Нисоном "Заступник"

Новости
    07.12.2020, 12:11
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Как говорится, никогда такого не было - и вот опять... Люди, более-менее следящие за кино, сейчас могут начать смеяться: на YouTube-опубликован трейлер новой картины с Лиамом Нисоном, которая называется "Заступник" (The Marksman), и это, разумеется, боевик. В которых актер несколько лет назад клятвенно зарекся сниматься.

Фото: kinopoisk.ru
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68-летний лауреат Венецианского МКФ играет здесь Джима, некогда бывшего лучшим профессиональным снайпером, который "оставил войны позади и ведет уединенную мирную жизнь". Но, конечно же, неприятности и на задворках мира находят пенсионера - его покою приходит конец, когда пожилой вояка вступается за мальчика, "случайно ставшего свидетелем преступлений могущественного наркокартеля".

"С этого момента Джиму предстоит в одиночку противостоять киллерам, используя все свои боевые навыки", - сообщает синопсис про внезапные сюжетные повороты картины

Поставил "Заступника" трижды номинант премии "Оскар" Роберт Лоренц, с начала нулевых - постоянный продюсер фильмов Клинта Иствуда. В том числе "Снайпера" с Брэдли Купером.

Других ролях: Кэтрин Уинник ("Доктор Хаус", "Викинги"), Тереса Руис ("Нарко: Мексика"), Хуан Пабло Раба ("Нарко"), Люче Рэйнс ("Старикам тут не место").

Премьера - 21 января.

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