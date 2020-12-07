YouTube будет бороться с оскорблениями в комментариях к видео

YouTube запускает новый алгоритм, который будет блокировать оскорбительные комментарии под видеороликами. Если алгоритмы решат, что комментарий, который собирается написать пользователь, кого-то унижает или оскорбляет, то его автору будет предложено обдумать свои слова перед публикацией. Об этом сообщает издание The Verge.

Кроме того, предупреждения будут появляться и возле сообщений, которые похожи на те, на которые ранее жаловались пользователи. После этого комментарий можно будет отредактировать или оставить как есть. Авторы роликов смогут самостоятельно настраивать фильтр для комментариев, позволяющий отсеивать любые ненавистнические и неприемлемые сообщения. В свою очередь, эти сообщения будут автоматически отправляться на проверку модераторам видеохостинга.

Новый инструмент появится в разделе "YouTube Студии" и только для английского языка, но затем его выпустят и для других языков. На оскорбления на русском языке он начнет реагировать в 2021 году.

"Блокировка оскорбительных комментариев может привести к тому, что хейтеров станет меньше, но при этом YouTube сохранит свои позиции, - рассказывает Дамир Фейзуллов, директор по digital & social media коммуникационного агентства PR Partner. - Социальные сети стали агрессивной территорией из-за возможности писать все, что угодно". По мнению эксперта, соцсети используют не только чтобы делиться чем-то полезным, общаться с друзьями и коллегами, но и выплескивать негатив, накопившийся от трудностей на учебе, работе и в личных отношениях. "Здесь организуется травля на конкретных пользователей и прочее. Это необходимо регулировать", - резюмирует Фейзуллов. Ранее соцсеть "ВКонтакте" запустила нейросеть для защиты от оскорблений и угроз.