YouTube будет бороться с оскорблениями в комментариях к видео

Новости

Умер актер и режиссер Александр Гордон 19:33
Путин проведет совещание по железнодорожной отрасли 19:28
Задержанных в Турции журналистов НТВ освободили 19:20
Первичная медико-санитарная помощь в регионах станет еще доступнее 19:15
Ресторан в Москве накажут за ковидные нарушения на дне рождения Виктории Бони 19:03
Беглов оценил возможность введения локдауна в Петербурге 19:02
Власти Кубы поздравили народ Венесуэлы с итогами парламентских выборов 18:52
Братья Руссо превратят "Тайлера Рейка" в большую франшизу 18:47
В Петербурге парковка на "улице баров" стала платной 18:45
Адвокат: Историк Соколов заранее спланировал убийство аспирантки 18:38
Россиянка обнаружена мертвой в Анкаре 18:32
Косачев: Нарушений в ходе выборов в Венесуэле не зафиксировано 18:01
На горнолыжный курорт Хибины не пустят иногородних туристов 18:01
Жителю Пскова начислили 427 тысяч рублей штрафа за забытый Mercedes 17:57
Расшифрован 2000-летний текст с защитой от пандемии 17:52
СИПРИ фиксирует рост производства оружия в мире 17:51
Древнейшие астероиды помогли раскрыть одну из тайн Солнечной системы 17:46
Apple представит новые мощные процессоры в 2021 году 17:42
Песков рассказал о решении вопроса с журналистами НТВ в Турции 17:39
Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи 17:33
Делегация "Альтернативы для Германии" посетит Москву 17:31
В Саранске впервые откроется резиденция мордовского Деда Мороза 17:30
В Москве начали устанавливать самое высокое в Европе колесо обозрения 17:27
Россияне назвали лучших актеров и актрис десятилетия 17:25
Москалькова разочарована решением французского суда по делу Винника 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 декабря
Каким будет 2021 год: четыре сценария
Каким будет 2021 год: четыре сценария
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
07.12.2020 19:06
Рубрика: Digital

Троллям здесь не место

YouTube будет бороться с оскорблениями в комментариях к видео
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8330)
YouTube запускает новый алгоритм, который будет блокировать оскорбительные комментарии под видеороликами. Если алгоритмы решат, что комментарий, который собирается написать пользователь, кого-то унижает или оскорбляет, то его автору будет предложено обдумать свои слова перед публикацией. Об этом сообщает издание The Verge.

Кроме того, предупреждения будут появляться и возле сообщений, которые похожи на те, на которые ранее жаловались пользователи. После этого комментарий можно будет отредактировать или оставить как есть. Авторы роликов смогут самостоятельно настраивать фильтр для комментариев, позволяющий отсеивать любые ненавистнические и неприемлемые сообщения. В свою очередь, эти сообщения будут автоматически отправляться на проверку модераторам видеохостинга.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Социальные сети избавят от оскорблений и троллинга

Новый инструмент появится в разделе "YouTube Студии" и только для английского языка, но затем его выпустят и для других языков. На оскорбления на русском языке он начнет реагировать в 2021 году.

"Блокировка оскорбительных комментариев может привести к тому, что хейтеров станет меньше, но при этом YouTube сохранит свои позиции, - рассказывает Дамир Фейзуллов, директор по digital & social media коммуникационного агентства PR Partner. - Социальные сети стали агрессивной территорией из-за возможности писать все, что угодно". По мнению эксперта, соцсети используют не только чтобы делиться чем-то полезным, общаться с друзьями и коллегами, но и выплескивать негатив, накопившийся от трудностей на учебе, работе и в личных отношениях. "Здесь организуется травля на конкретных пользователей и прочее. Это необходимо регулировать", - резюмирует Фейзуллов. Ранее соцсеть "ВКонтакте" запустила нейросеть для защиты от оскорблений и угроз.

Digital Интернет

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили Карабах, Донбасс и вакцины от коронавируса
Берлин раскритиковал санкции США в отношении "Северного потока-2"
Собянин: Около 2 тысяч человек привились от COVID-19 за выходные
Роспотребнадзор утвердил правила перевозки и хранения "Спутник V"
Суд Парижа приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы