Задержанных в Турции журналистов НТВ освободили

Власти Турции освободили задержанных журналистов российского телеканала НТВ. Об этом проинформировали в администрации президента республики.

"Двое россиян, задержанных в четверг при попытке снять без разрешения военный объект, были сегодня отпущены на свободу", - говорится в заявлении пресс-службы. При этом в администрации напомнили о необходимости соблюдения иностранными журналистами местного законодательства и правил аккредитации.

Напомним, сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны в Турции на прошлой неделе. Как стало известно, это произошло во время съемок установки по производству беспилотных летательных аппаратов в пригороде Стамбула Санаи.

Вопрос об освобождении журналистов решился благодаря подключившимся к этому делу дипломатам.