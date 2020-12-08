Что будет сделано для снижения смертности на дорогах

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Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства России
- Реализация национального проекта позволит нам обеспечить достижение главной цели, поставленной перед дорожниками главой государства, - создать в российских регионах качественную и надежную транспортную инфраструктуру.
Благодаря тому что контракты на 2020 год были заключены заблаговременно, регионы смогли начать дорожный сезон раньше обычного. Хорошая погода тоже поспособствовала ускорению темпов, поэтому работы на объектах нацпроекта ведутся со значительным опережением.
Интеллект рулит
Автоматизированные системы способны сами регулировать включение и выключение освещения в зависимости от погодных условий, переключать светофоры с учетом интенсивности движения, фиксировать нарушения и дорожно-транспортные происшествия.
В этом году для пилотного внедрения ИТС было отобрано 22 региона. Спрос на включение в проект был гораздо выше. Всего поступило 56 заявок от 50 регионов. Так что выбирали самые проработанные проекты. Некоторые из них уже реализуются на местах. ИТС внедрят в городских агломерациях с населением более 300 тысяч человек. На 2020 год по этому направлению нацпроекта предусмотрен объем финансирования в 3,3 млрд рублей. Регионы софинансируют расходы на внедрение "умных" систем. Как рассказали в Росавтодоре, отобранные регионы провели конкурсные процедуры и заключили контракты на сумму более 500 млн рублей. При этом экономия бюджетных средств составила более 60 млн рублей.
Внедрение ИТС позволит консолидировать существующие в каждом регионе подсистемы управления дорожным движением по принципу "одного окна". Системы должны предоставлять предварительно обработанные данные операторам, а также выдавать варианты принятия решений в штатных и нештатных режимах. Кроме того, ИТС должны быть способны принимать сами решения из уже существующего набора сценариев по управлению транспортной системой в штатном режиме и координировать работу всех комплексных подсистем. В результате повысится уровень безопасности на дорогах.
В некоторых регионах отдельные части ИТС уже действуют. Например, это комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, автоматические пункты весогабаритного контроля, системы мониторинга параметров транспортного потока, системы метеомониторинга.
Как отмечают специалисты, уже начали возникать серьезные проблемы при организации информационного взаимодействия и интеграции подсистем как в рамках одной территории, так и на межрегиональном уровне. Регионам предстоит обеспечить межведомственную и межсубъектную интеграцию уже существующих подсистем и создать условия для их оптимизации в будущем, отмечают в Росавтодоре.
Аварии прижмут к обочине
К 2024 году число погибших в ДТП планировалось снизить в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом, или до четырех погибших на 100 тысяч человек населения. Задача амбициозная, если учесть, что в 2017 году в России в среднем гибло 13 человек на 100 тысяч.
Но поставленная цель не лишена смысла. В развитых странах мира уже в 2017 году показатель смертности не превышал четырех человек на 100 тысяч. Например, в Германии погибших в ДТП было 3,8 на 100 тысяч населения, в Японии - 3,7, а в Норвегии - всего 2 человека. Разрыв с этими странами просто необходимо сокращать. К своему результату страны шли десяток, а то и два-три десятка лет. В России планируется сделать подобный рывок за 13 лет. По итогам расширенного заседания президиума Госсовета, прошедшего 28 сентября, президент Владимир Путин поручил правительству установить целевое значение не более четырех погибших в ДТП людей на 100 тысяч человек к 2030 году.
Как указано в "Стратегии безопасности дорожного движения", многократное отставание от показателей развитых стран обусловлено низкой дисциплиной водителей, низким качеством дорог и недостатками организации движения. Меры, предусмотренные нацпроектом, будут направлены на самые болевые точки.
Уже в ближайшее время планируется подготовить поправки в законодательство, усиливающие ответственность за наиболее опасные нарушения правил дорожного движения. На 65 участках автодорог внедрят интеллектуальные системы. Контролировать безопасность автомобилей будут с помощью специальной техники. На федеральный проект "Безопасность дорожного движения" в составе нацпроекта до 2024 года заложено 55,9 млрд рублей.
Проезжие части
Методика объемного проектирования асфальтобетонных смесей, устройство тонких слоев износа, геосинтетические материалы - в строительстве уже активно применяются новейшие технологии и материалы. Доказавшие свою результативность передовые практики используют также в ходе ремонта федеральных и региональных трасс.
По итогам 2019 года доля контрактов, в которых было предусмотрено использование таких технологий, уже составила более 45% при плановом значении в 10%. В 2020 году более половины заключенных по нацпроекту контрактов предусматривают использование современных технологий и материалов.
Один из приоритетов нацпроекта - повышение качества работ. Для достижения этой задачи сформирован реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений. Сейчас в списке более 1000 участков применения, 300 технологий, 750 материалов, 190 конструкций, 300 регламентирующих документов дорожной отрасли, отмечают в Росавтодоре.
В ведомстве предлагают уточнить показатели применения наилучших технологий и материалов, чтобы они точнее отражали ситуацию. Учитывать будут не контракты, а объекты нацпроекта, на которых применяются технологии и материалы, включенные в реестр. К 2024 году доля таких объектов должна составлять 40%.