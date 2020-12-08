Что будет сделано для снижения смертности на дорогах

Постоянный мониторинг дорожной обстановки позволяет эффективнее управлять автомобильными потоками, снижая аварийность. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства России

- Реализация национального проекта позволит нам обеспечить достижение главной цели, поставленной перед дорожниками главой государства, - создать в российских регионах качественную и надежную транспортную инфраструктуру.

Благодаря тому что контракты на 2020 год были заключены заблаговременно, регионы смогли начать дорожный сезон раньше обычного. Хорошая погода тоже поспособствовала ускорению темпов, поэтому работы на объектах нацпроекта ведутся со значительным опережением.