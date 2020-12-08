Генпрокурор: По запросам РФ арестованы 18 объектов недвижимости за рубежом

По российским запросам наложены ограничительные меры на денежные средства, находящиеся на счетах в иностранных кредитных организациях, на сумму более 350 млн долларов США. Арестовано 18 объектов недвижимости. Об этом Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил в интервью "Российской газете" накануне Международного дня борьбы с коррупцией (отмечается 9 декабря).

По его словам, работа по обнаружению и блокировке такого имущества проводится достаточно интенсивно. Только в первом полугодии в иностранные государства направлено 65 соответствующих запросов о правовой помощи.

Кроме того, в рамках борьбы с отмыванием и легализацией преступных доходов, Генпрокуратура взаимодействует с компетентными органами Швейцарии, Франции и других государств в целях исполнения запросов о конфискации активов, ранее арестованных на их территории по запросам России.

Полностью интервью Генпрокурора РФ Игоря Краснова читайте в номере "Российской газеты" от 09.12.2020 и в ближайшее время на нашем сайте