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08.12.2020 15:30
Рубрика: Власть

ГП: Более 350 чиновников и силовиков уволены в связи с утратой доверия

Текст: Иван Егоров
Прокуроры за 9 месяцев этого года выявили около 190 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. Об этом Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал в интервью "Российской газете" накануне Международного дня борьбы с коррупцией (отмечается 9 декабря).
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

По его словам, по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования свыше 47 тысяч лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, еще порядка 6 тысяч лиц (включая юридических) - к административной. По материалам прокурорских проверок возбуждено почти 2,5 тысячи уголовных дел. Кроме того, по инициативе прокуроров в связи с выявленными нарушениями более 350 лиц уволены в связи с утратой доверия. Среди них есть и представители правоохранительных органов, и руководители высокого уровня.

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Кроме того, прокурорами в этом году инициировано 260 процедур контроля за расходами, получено 25 материалов для обращения в суд, по итогам рассмотрения которых в суды направлено 40 исков на сумму почти 39 млрд рублей. К 1 октября судами уже было удовлетворено 21 заявление прокуроров на сумму 3,2 млрд рублей.

Полностью интервью Генпрокурора РФ Игоря Краснова читайте здесь

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