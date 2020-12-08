На Камчатке задержали полицейского по делу о взятках

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего сотрудника полиции, занимавшего должность руководителя одного из подразделений УМВД России по Камчатскому краю. Он подозревается в превышении должностных полномочий (часть 6 статья 290 УК РФ) и получения взятки в особо крупном размере (часть 1 ст. 286 УК РФ).

По предварительной версии, преступления были совершены в июле 2020 года. Сообщниками подозреваемого стали заместитель начальника - начальник полиции ОМВД России по Елизовскому району и начальником отдела ГИБДД ОМВД России по Елизовскому району. Полицейские помогли подменить партию рыбной продукции из нерки на товар из гольца и сельди в меньшем объеме, оформили необходимые документы на продукцию и поместили на ответственное хранение. За это правоохранители получили от коммерческого директора рыбодобывающего предприятия взятку в два миллиона рублей.

"Кроме того, подозреваемый при получении взятки совершил преступление против интересов государственной службы в части сокрытия информации о задержании транспортного средства с незаконной продукцией, а также совершил действия по сокрытию факта подмены рыбопродукции", - сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Мужчина задержан, решается вопрос о его заключении под стражу на время следствия. Его сообщники уже арестованы. Как ранее писала "РГ", им предъявлено обвинение по уголовному делу.