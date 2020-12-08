С камчатского вулкана Ключевской спустился второй лавовый поток

На вулкане Ключевской зафиксирован новый лавовый поток, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, опираясь на данные Камчатской вулканологической станции.

Изливающуюся лаву заметили ночью 8 декабря. За несколько часов поток спустился на полтора километра.

Это второй лавовый поток на вулкане, первый был зафиксирован в ноябре на Апахончиском желобе на северо-восточном склоне, сейчас он "резко сбавил интенсивность".

Ученые предполагают, что произошло обрушение южной кромки кратера Ключевского вулкана.

Напомним, что извержение Ключевского возобновилось после двухмесячного перерыва в первых числах октября. До этого исполин проявлял активность с ноября 2019 по июль 2020 года.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.