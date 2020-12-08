Прокуратура начала проверку из-за пожара в высотке Дзержинска

Прокуратура начала проверку по факту пожара в 25-этажном жилом доме Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, квартира на 16 этаже высотки загорелась вчера вечером. Из-за этого пришлось эвакуировать 115 жителей дома, в том числе - 25 детей.

По сообщению администрации Дзержинска, людей разместили в помещении находящейся неподалеку спортивной школы.

Пожар на площади 45 квадратных метров был потушен в 21:06. Было принято решение закрыть жителям доступ в квартиры до утра.

- На месте происшествия проводятся регламентные работы. Управляющая компания проводит уборку коридоров и лестниц. И самое главное, сейчас идет просушка электропроводки, после чего возможно будет возобновление электроснабжения в доме, - пояснил накануне Иван Носков. - Полиция, во избежание мародерства, до утра обеспечит пропускной режим. Допуск в крайних случаях возможен только для проживающих в многоквартирном доме людей.

Точную причину пожара будут устанавливать правоохранительные органы.