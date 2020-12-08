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08.12.2020 12:48
Рубрика: Происшествия

В Дзержинске назвали предварительную причину пожара в высотке

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: пресс-служба администрации Дзержинска Фото: пресс-служба администрации Дзержинска
Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

По предварительным данным, причиной пожара в 25-этажном жилом доме на проспекте Циолковского стала неисправность электропроводки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

Фото: МЧС по Нижегородской области
Прокуратура начала проверку из-за пожара в высотке Дзержинска

Сегодня утром жители дома начали постепенно возвращаться в свои квартиры. Весь дом накануне пришлось эвакуировать после того, как около 19 часов пожар начался в квартире на 16 этаже. Беда коснулась 115 человек, в том числе 25 детей. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Огонь потушили в 21:06: площадь пожара составила 45 квадратных метров.

На ночь семерых эвакуированных жителей дома разместили в спортивной школе, остальные остались у родственников и знакомых.

В мэрии уточнили, что сейчас в доме ведется проверка работы лифтов и систем электро- и водоснабжения на предмет их целостности, а также оценивается степень нанесенного ущерба.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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