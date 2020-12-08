В Дзержинске назвали предварительную причину пожара в высотке

По предварительным данным, причиной пожара в 25-этажном жилом доме на проспекте Циолковского стала неисправность электропроводки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

Сегодня утром жители дома начали постепенно возвращаться в свои квартиры. Весь дом накануне пришлось эвакуировать после того, как около 19 часов пожар начался в квартире на 16 этаже. Беда коснулась 115 человек, в том числе 25 детей. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Огонь потушили в 21:06: площадь пожара составила 45 квадратных метров.

На ночь семерых эвакуированных жителей дома разместили в спортивной школе, остальные остались у родственников и знакомых.

В мэрии уточнили, что сейчас в доме ведется проверка работы лифтов и систем электро- и водоснабжения на предмет их целостности, а также оценивается степень нанесенного ущерба.