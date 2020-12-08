Глава астраханского минздрава отравился хлором при эвакуации детей

Министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин отравился хлорсодержащими ядами при эвакуации детей из бассейна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Ольгу Агафонову.

Руководитель регионального министерства прибыл на место, чтобы координировать работу своих служб. При этом он получил дозу вредных веществ.

Высокопоставленному чиновнику оказали первую помощь. От госпитализации Спирин отказался, ему прямо в рабочем кабинете сделали капельницу.

Как сообщали ранее, в результате массового отравления парами хлора пострадали 30 астраханцев, большинство из них дети. Посетителей бассейна экстренно госпитализировали в состояниях разной тяжести. Всем пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.