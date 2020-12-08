В Балаклаве из-за аварии без газа остались несколько тысяч человек

В результате повреждения газопровода высокого давления в пригороде Балаклавы без газа остались восемь многоквартирных домов на 839 квартир и 353 частных домовладения, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

По информации ведомства, газопровод был разрушен при проведении земляных работ.

- При наихудшем сценарии в зону отключения могли попасть 16 улиц, одна котельная, 11 социально значимых объекта, 303 многоквартирных жилых дома, 844 частных дома с населением более 27 тысяч человек, - рассказали в МЧС.

На месте аварии находится вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин. По его словам, от газоснабжения была также отключена школа.

По данным компании "Севастопольгаз", для проведения ремонтных работ от газоснабжения были отключены 15 улиц.

По словам диспетчера аварийной службы, ремонт газопровода уже завершен, началось подключение частных домов. В многоэтажки газ дадут завтра после восьми часов утра. Жителям нужно перекрыть вентили на газовых трубах и ждать сотрудников предприятия.

Прорыв произошел в микрорайоне Первого отделения "Золотой балки". На этом участке сейчас ведется прокладка водопровода для подачи воды в Севастополь из Кадыковского карьера. В пресс-службе правительства Севастополя сообщили, что причины аварии уточняются.