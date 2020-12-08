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Рубрика: Экономика

Можно разогнаться

Второстепенные дороги есть только в ПДД, внимания требует любая
Российская газета - Неделя № 278(8332)
В этом году польский экстремал Валерьян Романовски буквально на своей шкуре испытал якутские дороги. Температура во время путешествия Оймякон - Якутск опускалась до минус 67 градусов. Фото: Максим Авдеев / ТАСС В этом году польский экстремал Валерьян Романовски буквально на своей шкуре испытал якутские дороги. Температура во время путешествия Оймякон - Якутск опускалась до минус 67 градусов. Фото: Максим Авдеев / ТАСС
В этом году польский экстремал Валерьян Романовски буквально на своей шкуре испытал якутские дороги. Температура во время путешествия Оймякон - Якутск опускалась до минус 67 градусов. Фото: Максим Авдеев / ТАСС

Такси до Кобяя

В Якутии ввели в эксплуатацию 133-километровую дорогу "Кобяй", которую строили более 30 лет! Пока она связала со столицей республики лишь одно одноименное село. Но с ее открытием надежды на ликвидацию бездорожья связывают жители многих населенных пунктов. И небезосновательно. Пятнадцать сел Кобяйского района до недавнего времени не имели наземного сообщения с Якутском. От столицы республики эти села отрезаны болотистой тайгой. Единственная дорога была проезжей только зимой. С наступлением весны зимник расплывался, и продраться по его колеям были способны лишь гусеничные вездеходы. Все изменилось, когда начал действовать нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Благодаря вливанию федеральных средств за два года дорожники преодолели остававшиеся 38 километров и соорудили 100-метровый мост через реку Тюгюэнэ. Теперь путь от ближнего к Якутску села Кобяй грузовики преодолевают за пять-шесть часов. А на легковушке можно проскочить и за четыре.

Фото: iStock
Названы российские города с самыми хорошими и плохими дорогами

- Открытие дороги для нас - большое событие. Это даст толчок для социально-экономического развития села Кобяй и в целом района. Будут увеличены масштабы перевозки пассажиров, снижена стоимость доставки продовольствия, - отмечает глава района Иван Левин.

Уже в 2021 году райадминистрация планирует пустить от Кобяя до Якутска маршрутное такси.

Но для того чтобы на новую трассу смогли беспрепятственно выезжать жители всех окрестных сел, надо приводить в порядок межпоселковые дороги. Такая возможность у республики появилась благодаря нацпроекту.

Владимир Таюрский, Якутск

Красивая дорога к красивым местам

Озеро Увильды - жемчужина Южного Урала. Теперь туристы получатвозможность добраться сюда с ветерком. Фото: РИА Новости

В Челябинске завершена реконструкция дороги к новым микрорайонам Сосновского района, по направлению к жемчужине Южного Урала - озеру Увильды. За два года был расширен и капитально отремонтирован девятикилометровый участок дороги от пригородного поселка Харлуши, установлено более 30 километров нового барьерного ограждения и 600 опор освещения с современными светодиодными светильниками, указателями и дорожными знаками.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Магистрали Челябинск - Харлуши - граница Аргаяшского района в этом году исполнилось 55 лет. Она изначально проектировалась двухполосной, что уже давно не отвечает напряженному трафику к популярной туристической зоне с огромным количеством баз отдыха, коттеджными поселками и санаториями. Да и основание дороги, по оценкам специалистов, не выдерживало возросших нагрузок.

Реконструкцию магистрали вели постепенно - еще 15 лет назад ее начали расширять на отдельных участках до четырех полос с дополнительными полосами разгона и торможения. И если раньше дорога к озеру занимала не менее двух часов, то теперь добраться до него можно за час с небольшим. Многокилометровые пробки ушли в прошлое.

Как сообщили "РГ" в Миндортрансе Челябинской области, работы по реконструкции магистрали продолжатся в будущем году. IV техническую категорию должны повысить до II. По проекту на новом участке ширина проезжей части увеличится с семи до девяти метров, а обочины с каждой стороны расширятся до трех.

Проверку качества работ проводят специалисты лаборатории Южно-Уральского центра дорожных испытаний и исследований. Вместе с геодезистами они проверяют параметры ровности и уклонов каждого слоя дорожной "одежды" - она должна "сидеть" как влитая.

Реконструкцию курортной магистрали планируется завершить к концу дорожного сезона 2022 года.

Подготовил Михаил Пинкус

Цитата

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ:

- У нас огромная страна. Наша задача - чтобы каждый человек мог добраться в любую точку быстро, безопасно, комфортно и за минимальную цену. В марте правительство одобрило Транспортную стратегию до 2035 года. Ее приоритеты - обеспечить связанность территорий Российской Федерации, доступность и качество транспортных услуг для граждан.

Шесть уникальных километров

В Забайкальском крае в рамках нацпроекта удалось отремонтировать шесть километров местной трассы в поселке Дарасун Карымского района.

"РГ" помогла отремонтировать дорогу в Ростове-на-Дону

Этот объект можно смело назвать уникальным. В регионе он единственный возводимый по нацпроекту, где заказчиком выступила поселковая администрация.

- Всеми вопросами, начиная от разработки проектно-сметной документации, пришлось заниматься местным специалистам без профильного образования.

Мы, со своей стороны, понимая, насколько это сложно, помогали и делились опытом проектирования и ведения дорожных работ на федеральных трассах, - рассказал ведущий эксперт отдела организации работ по безопасности дорожного движения Упрдор "Забайкалье" Иван Истомин.

Еще одна отличительная особенность, по словам Истомина, состоит в том, что при строительстве использовались технологии, которые зарекомендовали себя на федеральных дорогах региона. Это щебеночно-мастичный асфальтобетон при устройстве верхнего слоя покрытия, а также технология холодного ресайклинга.

Кроме того, при укрепительных работах применялись геосинтетические материалы.

Во время строительства к обеспечению безопасности дорожного движения подходили комплексно - на участке в самом поселке обустроили тротуары и пешеходные ограждения.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Минтранс: Работы по ремонту дорог выполнены уже на 97 процентов

Параллельно восстановили линию электроосвещения, установили семь автобусных павильонов, сделали более 70 примыканий и съездов во дворы.

- Мы считаем, что ремонт выполнен на высоком профессиональном уровне, - отметил Иван Истомин.

Жители соглашаются с его словами.

- Живу здесь с 19 лет и не помню таких масштабных работ, дорога была такая разбитая, что знакомые из Читы не хотели к нам ехать.

Теперь дети идут в школы и возвращаются по ним не в темноте, как раньше, а по освещенным тротуарам, есть ограждения, отделяющие пешеходную зону от проезжей части, - говорит жительница поселка Нина Шивкова.

Подготовила Юлия Гарднер

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