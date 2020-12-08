Ущерб по уголовным делам о коррупции в этом году составил 45,4 млрд рублей

Сумма ущерба по уголовным делам о коррупции за девять месяцев этого года составила 45,4 млрд рублей. Для сравнения, по итогам 2019 года эта сумма была в размере около 55,1 млрд рублей, что составило 8,8% от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений в стране. Об этом в интервью "РГ" заявил генпрокурор России Игорь Краснов.

Он также подчеркнул, что не весь ущерб взыскивается в уголовном судопроизводстве. В рамках гражданского и арбитражного судопроизводства прокурорами предъявлено исков на сумму более 6,6 млрд рублей, и это по состоянию только на октябрь. Данный показатель значительно вырос по сравнению с прошлым годом, когда за аналогичный период он составлял 2,8 млрд рублей.

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