Бывший замдиректора Росгвардии фигурирует во втором деле о мошенничестве

Закупки для нужд службы в тот период курировал замдиректора по тылу Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко. Следователи предварительно насчитали ущерб, нанесенный его действиями, в 680 млн рублей. Впрочем, пока в деле нет конкретных фигурантов. Но, скорее всего, это лишь дело времени. Поскольку в материалах дела имеется явка с повинной гендиректора компании, поставлявшей в ведомство одежду.
В Росгвардии о возбуждении этого дела знают. Более того, они считают, что оно заведено благодаря данным, добытым самой службой. "Материалы, которые по всей видимости и заинтересовали следственные органы, были первоначально собраны сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии и переданы в надзорные органы", - сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Это уже подтвердили источники информагентств в военных следственных органах. "Дело было возбуждено в конце прошлой недели Главным военным следственным управлением по материалам военных прокуроров по статье 159 УК РФ "мошенничество", в настоящий момент проводятся следственные действия", - сообщил "Интерфакс".
Не исключено, что по выявленным фактам также могут быть возбуждены дела по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки.
Грибакин напомнил, что в 2019 году именно по инициативе руководства Росгвардии с генералом Милейко был досрочно расторгнут контракт.
В отношении Милейко уже расследуется еще одно дело по статье 159 УК РФ "мошенничество". Московский гарнизонный военный суд 5 ноября признал его возбуждение законным. Вину Милейко не признает. По его словам, заявление потерпевшего, на основании которого было возбуждено дело, является сфальсифицированным. По версии следствия, в период с 2011 по 2012 год супруга Милейко незаконно получила по заниженной стоимости в Дзержинском микрорайоне Балашихи нежилое помещение, в котором открыла парикмахерскую. Как говорится в материалах дела, квартиры в этом доме получали семьи военнослужащих. Следствие настаивает, что помещение было оформлено благодаря сфальсифицированным документам на подставное лицо, после чего по заниженной стоимости продано родственнице экс-замглавы Росгвардии.
Впрочем, арестовывать генерала пока не стали, ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.