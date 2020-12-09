Бывший замдиректора Росгвардии фигурирует во втором деле о мошенничестве

В среду стало известно о возбуждении военными следователями уголовного дела по факту хищений бюджетных средств при закупках обмундирования для нужд Росгвардии. По версии следствия, служебная форма закупалась по завышенным ценам, при этом качество закупленного обмундирования было довольно низким.

Закупки для нужд службы в тот период курировал замдиректора по тылу Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко. Следователи предварительно насчитали ущерб, нанесенный его действиями, в 680 млн рублей. Впрочем, пока в деле нет конкретных фигурантов. Но, скорее всего, это лишь дело времени. Поскольку в материалах дела имеется явка с повинной гендиректора компании, поставлявшей в ведомство одежду.

В Росгвардии о возбуждении этого дела знают. Более того, они считают, что оно заведено благодаря данным, добытым самой службой. "Материалы, которые по всей видимости и заинтересовали следственные органы, были первоначально собраны сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии и переданы в надзорные органы", - сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Это уже подтвердили источники информагентств в военных следственных органах. "Дело было возбуждено в конце прошлой недели Главным военным следственным управлением по материалам военных прокуроров по статье 159 УК РФ "мошенничество", в настоящий момент проводятся следственные действия", - сообщил "Интерфакс".

Не исключено, что по выявленным фактам также могут быть возбуждены дела по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки.

Грибакин напомнил, что в 2019 году именно по инициативе руководства Росгвардии с генералом Милейко был досрочно расторгнут контракт.

В отношении Милейко уже расследуется еще одно дело по статье 159 УК РФ "мошенничество". Московский гарнизонный военный суд 5 ноября признал его возбуждение законным. Вину Милейко не признает. По его словам, заявление потерпевшего, на основании которого было возбуждено дело, является сфальсифицированным. По версии следствия, в период с 2011 по 2012 год супруга Милейко незаконно получила по заниженной стоимости в Дзержинском микрорайоне Балашихи нежилое помещение, в котором открыла парикмахерскую. Как говорится в материалах дела, квартиры в этом доме получали семьи военнослужащих. Следствие настаивает, что помещение было оформлено благодаря сфальсифицированным документам на подставное лицо, после чего по заниженной стоимости продано родственнице экс-замглавы Росгвардии.

Впрочем, арестовывать генерала пока не стали, ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.