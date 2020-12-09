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09.12.2020 16:27
Рубрика: Происшествия

Дело братьев Магомедовых передали из Басманного в Мещанский суд Москвы

Текст: Иван Егоров

В среду Басманный суд во время предварительного слушания вынес постановление о направлении уголовного дела в отношении Зиявудина Магомедова, Магомеда Магомедова, Полякова, Грибанова, Максидова и Петрова по подсудности в Мещанский районный суд города Москвы. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская.

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Предварительные слушания начались в Басманном суде еще 24 декабря, в итоге после нескольких предварительных заседаний выяснилось, что слушаться дело Магомедовых будет в другом суде. Как объяснил адвокат братьев, в Мещанском суде они будут заявлять все ходатайства, уже заявленные в Басманном суде, в том числе и об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Братья Магомедовы были арестованы в марте 2018 года в Москве. Их обвинили в организации преступного сообщества, растрате и хищении 11 миллиардов рублей.

По данным следствия, в качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав холдинга "Группа "Сумма". По версии следствия, 11 млрд были похищены с 2010 года по 2016 год по государственным контрактам и договорам, заключенным с подконтрольными им компаниями.

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