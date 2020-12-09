По данным официального сайта Госавтоинспекции, с января по октябрь 2020 года в России в дорожно-транспортных происшествиях погибли 13 076 человек, за аналогичный период прошлого года - 13 708 человек. За год смертность снизилась почти на 5%, но этого мало для выполнения нацпроекта.

К 2024 году число погибших в ДТП планировалось снизить в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом, или до четырех погибших на 100 тысяч человек населения. Задача амбициозная, если учесть, что в 2017 году в России в среднем гибло 13 человек на 100 тысяч.

Но поставленная цель не лишена смысла. В развитых странах мира уже в 2017 году показатель смертности не превышал четырех человек на 100 тысяч. Например, в Германии погибших в ДТП было 3,8 на 100 тысяч населения, в Японии - 3,7, а в Норвегии - всего 2 человека. Разрыв с этими странами просто необходимо сокращать. К своему результату страны шли десяток, а то и два-три десятка лет. В России планируется сделать подобный рывок за 13 лет. По итогам расширенного заседания президиума Госсовета, прошедшего 28 сентября, президент Владимир Путин поручил правительству установить целевое значение не более четырех погибших в ДТП людей на 100 тысяч человек к 2030 году.

Как указано в "Стратегии безопасности дорожного движения", многократное отставание от показателей развитых стран обусловлено низкой дисциплиной водителей, низким качеством дорог и недостатками организации движения. Меры, предусмотренные нацпроектом, будут направлены на самые болевые точки.

Уже в ближайшее время планируется подготовить поправки в законодательство, усиливающие ответственность за наиболее опасные нарушения правил дорожного движения. На 65 участках автодорог внедрят интеллектуальные системы. Контролировать безопасность автомобилей будут с помощью специальной техники. На федеральный проект "Безопасность дорожного движения" в составе нацпроекта до 2024 года заложено 55,9 млрд рублей.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Евгений Гайва

Инновации

Проезжие части

Методика объемного проектирования асфальтобетонных смесей, устройство тонких слоев износа, геосинтетические материалы - в строительстве уже активно применяются новейшие технологии и материалы. Доказавшие свою результативность передовые практики используют также в ходе ремонта федеральных и региональных трасс.

По итогам 2019 года доля контрактов, в которых было предусмотрено использование таких технологий, уже составила более 45% при плановом значении в 10%. В 2020 году более половины заключенных по нацпроекту контрактов предусматривают использование современных технологий и материалов.

Один из приоритетов нацпроекта - повышение качества работ. Для достижения этой задачи сформирован реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений. Сейчас в списке более 1000 участков применения, 300 технологий, 750 материалов, 190 конструкций, 300 регламентирующих документов дорожной отрасли, отмечают в Росавтодоре.

В ведомстве предлагают уточнить показатели применения наилучших технологий и материалов, чтобы они точнее отражали ситуацию. Учитывать будут не контракты, а объекты нацпроекта, на которых применяются технологии и материалы, включенные в реестр. К 2024 году доля таких объектов должна составлять 40%.