Жительница Ярославской области сменила пол, чтобы не платить кредит

Желая избавиться от кредитных долгов, жительница Ярославской области сменила пол.

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области рассказали, что 38-летняя женщина задолжала одному из банков 280 тысяч рублей. Кредит был взят еще в 2011 году, но выплачен не был. На звонки приставов должница не отвечала, а место жительства сменила. Ее даже пришлось объявлять в розыск.

- В рамках розыскных мероприятий судебный пристав выяснил, что не так давно гражданка сменила пол, фамилию, имя и отчество. Став мужчиной, должник внес изменения в запись акта о рождении, надеясь избавиться от долговых обязательств, - рассказали в УФССП.

Однако внимательный пристав раскрыл замысел должника и обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на вновь открытых банковских счетах. По словам официального представителя ведомства Екатерины Пиуновой, после этого должник полностью выплатил долг.

Делал этот человек операцию или нет, точно неизвестно, но, со слов приставов, в документах должника значится именно так: "смена пола". Ничего женского в его облике сейчас нет.

Кстати, совсем недавно еще один житель региона поменял имя и фамилию, чтобы не платить полумиллионный долг по налогам, административным штрафам, кредиту и материальный ущерб от ДТП. Он точно так же не отвечал на звонки приставов и не появлялся по месту жительства. В процессе его розыска приставы выяснили, что Василий недавно стал Владленом. На том, что он с колыбели носил имя Владлен, экс-Василий настаивал до тех пор, пока приставы не арестовали его автомобиль.

- После этого гражданин одумался и полностью рассчитался с долгами, - рассказала Екатерина Пиунова.