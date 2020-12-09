Москвичи помнят, как чуть не каждый день по дороге от дома до работы и обратно часами стояли в пробках. Было это десять лет тому назад.

Российская столица тогда лидировала во всех мировых рейтингах по количеству заторов и времени, которое проводят в них горожане. Сказать, что сейчас пробки исчезли из города напрочь, не взялся даже Петр Бирюков, заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, который отвечает за содержание, ремонт и расчистку дорог. Но факт остается фактом: город едет. Пусть медленнее, чем хотелось бы, когда за окном автомобиля идет ледяной дождь или метет метель, но едет.

Что же изменилось? Многое. И прежде всего - за эти десять лет, в течение которых Москву возглавляет Сергей Собянин, в городе каждый год строится и реконструируется по 100 километров дорог. Даже нынче, когда строители, как и вся страна, весной уходили на самоизоляцию, остановив работы, еще третьего декабря заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отчитался: годовой план по вводу дорог выполнен, в эксплуатацию введено 103,4 километра дорог.

100 километров в год. Столько строит и реконструирует дорог Москва на протяжении последних десяти лет

Умножаем на десять: итого прибавилось более тысячи километров современных автомагистралей. И теперь Москва снова мировой лидер, но уже не по пробкам, а по дорожно-транспортному строительству.

МКАД

Впереди новые транспортные развязки

Когда-то построенная в качестве транзитной магистрали, Московская кольцевая автодорога за последние десятилетия превратилась по сути в главную торговую улицу столицы. Въезд и съезд с нее стал не только мучительно долгим, но и нередко опасным для жизни. На транспортных развязках с вылетными магистралями, построенных в виде клеверного листа, машины сталкивались лоб в лоб, что приводило к новым заторам.

Современных многоуровневых развязок с направленными съездами, где столкновения исключены, было только две - с Ярославским и Варшавским шоссе. Теперь их 17. Одна из обновленных - с Каширским шоссе.

Такая же современная транспортная развязка строится на пересечении с Алтуфьевским шоссе. Будут реконструированы и развязки с Осташковским шоссе, улицами Липецкая, Верхние Поля и Капотня. Так исчезают в городе хронические заторы.

Южный дублер Кутузовского проспекта

Проспект Генерала Дорохова: в путь

Движение по третьему завершающему участку проспекта Генерала Дорохова открылось в сентябре, в самый разгар пандемии. Назвали так 24-ю вылетную магистраль столицы сами москвичи в ходе голосования на "Активном гражданине". По сути же, это Южный дублер Кутузовского проспекта, который идет от МКАД до Третьего транспортного кольца. Длина дублера - 27 км, расчетная пропускная способность - 10 тысяч машин в час. Три полосы движения в одну сторону и три полосы - в другую, всего один светофор. По оценке Сергея Собянина, ее открытие, так или иначе, улучшит транспортное сообщение для миллиона москвичей.

Фото: РИА Новости www.ria.ru

Дублер Киевского шоссе

И в Новой Москве - настоящие магистрали

Все ближе к Москве исторической становятся присоединенные в 2012 году территории. В этом году, например, Новая Москва получила сразу две новые магистрали. Их открытие улучшило транспортное сообщение многих населенных пунктов Троицкого и Новомосковского административных округов: города Московский, поселков Газопровод, Мамыри, Саларьево и других. В частности, автодорога "Марьино - Саларьево" (на снимке) практически стала дублером Калужского и Киевского шоссе. Четырехполоска протяженностью 13,6 километра строилась меньше трех лет.

Получилась настоящая столичная магистраль.

Фото: Сергей Михеев

Хорды и рокада

Хордовое кольцо обещают замкнуть до 2023 года

Ключевым проектом в дорожном строительстве Москвы сейчас является хордовое кольцо - магистраль, расположенная между Третьим транспортным кольцом и МКАД.

В отличие от традиционных московских колец, сооружается она из четырех отдельных супертрасс: трех хорд - Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной, а также Южной рокады. Ее появление, а, по словам Андрея Бочкарева, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства, произойдет это не позднее 2023 года, улучшит связь между 73 районами столицы.

Фото: Аркадий Колыбалов

Сейчас хордовый каркас готов на 70 процентов. В частности, Северо-Западная хорда (на снимке - Карамышевское спрямление трассы) полностью открылась еще в 2019 году.