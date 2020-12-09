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09.12.2020 21:18
Рубрика: Происшествия

В Оренбуржье потушили пожар на нефтяной скважине

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области
Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области

Крупный пожар, вспыхнувший в среду утром на нефтяной скважине Таллинского месторождения в Оренбуржье, ликвидирован. Предполагаемой причиной ЧП стало нарушение технологического регламента процесса производства.

По информации Главного управления МЧС по региону, о ликвидации пожара было объявлено в 21 час 20 минут по местному времени.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану
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- В данный момент специалисты охлаждают арматуру скважины. Объект находится под наблюдением, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что сигнал о возгорании нефтяной скважины на Таллинском месторождении-2, что в пяти километрах от села Таллы Грачевского района, поступил в 7.00. Площадь горения составила 100 квадратных метров, высота факела - 25 метров.

В результате ЧП пострадал 27-летний мужчина - он получил 3-процентные ожоги кистей рук. Пациент госпитализирован в хирургическое отделение Грачевской ЦРБ.

Фото: vesti.ru
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Как уточнили в правительстве региона, на ликвидации чрезвычайной ситуации работали 105 человек и 33 единицы техники. Помимо подразделений регионального МЧС, к тушению пожара привлекался Бугурусланский специальный военизированный факельный отряд аварийно-спасательного формирования "Северо-Восточная противофонтанная военизированная часть".

По поручению министра природных ресурсов региона Александра Самбургского для контроля за экологической обстановкой на место пожара оперативно выехала Бузулукская лаборатория государственного экологического надзора. Сейчас экологи продолжают мониторинг ситуации.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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