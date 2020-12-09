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09.12.2020 14:24
Рубрика: Происшествия

Задержан бывший руководитель нижегородского ГУФСИН

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Бывший руководитель регионального ГУФСИН Николай Теущаков задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

Уголовное дело в отношении ряда руководителей регионального ГУФСИН было возбуждено ранее. Сейчас следователи установили причастность к нему и экс-главы службы.

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По версии следствия, в июле этого года Николай Теущаков потребовал от подчиненных отдать ему часть премий в зависимости от размера каждой выплаты. Получив деньги, он использовал средства для личных нужд. Следователи намерены проверить деятельность фигурантов дела на предмет неоднократности получения "откатов" за премии подчиненным.

Следователям удалось пресечь противоправную деятельность по результатам прокурорской проверки и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых УФСБ по Нижегородской области.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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