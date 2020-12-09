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09.12.2020 09:05
Рубрика: Происшествия

Двух омичей осудили за нападение на ветерана

Текст: Наталья Граф (Омск)

Марьяновской районный суд Омской области вынес приговор двум жителям деревни Усовка, обвиняемым в разбойном нападение на ветерана Великой Отечественной войны.

Фото: istock
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Ночью 9 апреля 2020 года 34-летний сельчанин и его 31-летний приятель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили ограбить 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Они забрались к нему в дом и начали угрожать, избивать и требовать деньги. Опасаясь за свою жизнь, пожилой мужчина отдал нападавшим все, что у него было - 13 тысяч рублей.

- Суд признал сельчан виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ- "Разбой", - сообщает прокуратура Омской области.

Злоумышленникам назначено наказание в виде 8 и 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима соответственно. Похищенные деньги ветерану вернули.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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