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09.12.2020 09:36
Рубрика: Происшествия

Видео: СК и полиция провели рейд по работающим ночью барам Петербурга

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Сотрудники Следственного комитета Петербурга, городской полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и комитета имущественных отношений провели рейд по барам и ресторанам Петербурга. Обход проводился ночью, в Центральном районе было обнаружено три работающих заведения, сообщает СК по Петербургу.

Сейчас в этих барах изъяты документы, начата проверка, по итогам которой в региональном СК обещают принять процессуальное решение.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Напомним, в Петербурге введены ограничения на работу предприятий общественного питания. Все кафе, рестораны и бары, за исключением тех, что находятся в аэропорту и на вокзале, должны закрываться в 23.00. А накануне Нового года предприятия общественного питания и вовсе смогут обслуживать посетителей только до 19.00. С 30 декабря по 3 января все кафе, бары и рестораны в принципе должны быть закрыты.

Все эти ограничения в Смольном объяснили непростой эпидемической обстановкой, ежедневно в городе фиксируется свыше 3,7 тысяч случаев коронавирусной инфекции, система здравоохранения работает на пределе своих возможностей.

Запрет на ночную работу заведений общепита призван снизить социальные контакты граждан. Если на детские кафе или кондитерские запрет Смольного никак не повлиял, они и так закрывались ближе к вечеру, то в барах после 23.00 в допандемические времена только начинала кипеть жизнь.

Некоторые заведения проигнорировали решение городских властей о закрытии заведений по ночам. Рейды, проводимые комитетом по контролю за использованием городского имущества (ККИ), выявляли десятки баров-нарушителей на Рубинштейна, Думской, Жуковского и других улицах, известных своими питейными заведениями.

Причем, в отчетах комитета зачастую фигурировали одни и те же бары, то есть после рейда они открывались вновь как ни в чем не бывало. При этом сотрудники ККИ во время рейдов обращали внимание на очень неприятную тенденцию: бары, работавшие по ночам, начинали допускать и другие нарушения, например, игнорировали рассадку с соблюдением социальной дистанции, персонал не носил маски, регулярная дезинфекция залов не проводилась.

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Сейчас барами-нарушителями занялись сотрудники СК, "тяжелая артиллерия". За ходом проверки пристально следит все ресторанное сообщество Петербурга, но судя по релизу ведомства можно догадаться, позиция у следователей по отношению к нарушителям довольно жесткая.

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