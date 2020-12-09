Комздрав Петербурга прокомментировал смерть выписанного пациента с COVID-19

Комитет по здравоохранению Петербурга озвучил первые данные о смерти пациента больницы № 15, который скончался сразу после выписки по дороге домой. До этого две недели 64-летний мужчина проходил в больнице лечение от коронавирусной инфекции.

В комитете по здравоохранению отметили, что за две недели в стационаре состояние пациента значительно улучшилось, пропала одышка, сатурация кислорода достигла нормальных показателей. С 6 декабря мужчину отключили от аппарата ИВЛ, он дышал самостоятельно.

В больнице руководствовались временными рекомендациями Минздрава, которые предполагают выписку таких пациентов. Мужчине предписывалось получать дальнейшее лечение амбулаторно, его состояние оценивалось как удовлетворительное.

Почему мужчина умер, в комздраве сказать пока не могут, призывают дождаться результатов судмедэкспертизы, только она даст ответ, стала ли причиной смерти коронавирусная инфекция или же другие заболевания. Напомним, проверку по этой ситуации также ведет Следственный комитет Петербурга.