В Петербурге работающим по ночам барам пригрозили уголовными делами

Вполне вероятно, что действия заведений могут быть квалифицированы как "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", это статья 238 Уголовного Кодекса России.

Накануне в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, где курируют сферу общепита, отметили, что в городе порядка восьми тысяч ресторанов, кафе и баров. И лишь 1-2 процента допускают нарушение режима работы.

Рейды по барам в Петербурге начались в конце ноября, когда в городе был введен запрет на ночную работу точек общепита. Правда, проверки Роспотребнадзора и комитета по контролю за использованием городского имущества, показали, что нарушают чаще всего одни и те же заведения. Накануне на проверку вышли следователи городского управления СК и Росгвардии, они обнаружили три работающих заведения.

В Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу "РГ" сообщили, что сейчас материалы на все три бара готовятся к передаче в суд. Предпринимателям могут грозить штрафы или приостановление деятельности.

Стоит отметить, что декабрь для системы общественного питания в Петербурге, как и в других городах, всегда был самым убыточным месяцем. С весны кафе, бары и рестораны в городе работают в условиях ограничений, что не могло не сказаться на доходах отрасли. Многие бизнесмены делали ставку на декабрь, рассчитывая покрыть убытки за счет корпоративов. Но хотя прямого запрета на такие мероприятия нет, праздники численностью более 50 человек, устраивать в Петербурге нельзя. Кроме того, все заведения с 30 декабря по 3 января должны полностью прекратить прием посетителей. А до 10 января общепит сможет работать лишь до 19.00.

Ранее в петербургском отделении "Деловой России" и в других общественных бизнес-объединениях признали, что этот запрет лишит предпринимателей значительного количества прибыли.

Сейчас городские власти прорабатывают новый пакет мер поддержки для бизнеса. Помимо освобождения от арендной платы, малый бизнес сможет рассчитывать на ряд налоговых льгот. В частности, предприниматели, работающие по патентной системе, получат налоговые каникулы.