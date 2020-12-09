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09.12.2020 11:31
Рубрика: Происшествия

На Кубани 20 человек отправили под арест за отказ носить маски

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани за отказ носить маски и неуплату выписанных штрафов было арестовано 20 человек, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов региона. В спецприемнике им придется провести от одного до 10 дней.

Как сообщили в службе судебных приставов, самое строгое наказание досталось жителю Брюховецкого района. На него было составлено пять административных протоколов за то, что он отказывался носить маску в общественных местах. Однако ни один из этих штрафов он не оплатил, и в итоге к мужчине домой нагрянули судебные приставы.

"Рассмотрев административные материалы, мировой судья Брюховецкого района Краснодарского края назначил гражданину наказание в виде 10 суток административного ареста (по двое суток за каждый неоплаченный штраф)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В ФССП добавили, что всего на данный момент за отказ использовать маски в местах массового скопления людей под административный арест попали 20 человек. Это оказались жители Армавира, Гулькевичей, Сочи, Кущевского, Ленинградского, Северского, Брюховецкого, Тимашевского, Староминского и Щербиновского районов Краснодарского края. Срок их наказания составил от одних до 10 суток.

Кроме этого, еще 33 человека судебные приставы отправили на обязательные работы, а 32 другим жителям края выписали штрафы в размере от одной до девяти тысяч рублей.

В общей сложности на Кубани УФССП привлекло 10 граждан по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" и 91 человека по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Как ранее уже писала "РГ", за ноябрь на Кубани оштрафовано более 10 тысяч человек, которые отказывались использовать маски в местах массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщил вице-губернатор региона Игорь Чагаев.

Поскольку постановлением главы региона режим повышенной готовности продлен до 15 декабря 2020 года, это распоряжение налагает обязанность жителям носить маски в общественном транспорте, торговых центрах, магазинах, поликлиниках, административных учреждениях и т. д. В случае нарушения этого требования представители Роспотребнадзора, полиции и исполнительной власти края составляют административный протокол о правонарушении. Если же штраф не оплачивается, то взыскивать с человека начинают судебные приставы.

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