В ДТП с вахтовым автобусом на Кубани пострадали четыре человека

Под Темрюком Краснодарского края в результате опрокидывания вахтового автобуса с рабочими пострадали четыре человека.

"Прибыв к месту ДТП, спасатели Таманского подразделения ЮРПСО МЧС России оградили опасный участок дороги, обесточили транспортное средство и оказали помощь бригаде скорой медицинской помощи в транспортировке пострадавших: двух мужчин 1960 и 1968 годов рождения и двух женщин 1980 и 1989 годов рождения", - говорится в сообщении Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как ранее писала "РГ", сегодня примерно в 7.40 на автомобильной дороге поселок Стрелка - станица Старотитаровская - поселок Прогресс 53-летний водитель автобуса "ПАЗ" не справился с управлением и съехал с дороги. Транспортное средство опрокинулось.

Первоначально сообщалось об одном пострадавшем, которого доставили в Центральную районную больницу Темрюка. В момент аварии в автобусе находились 12 человек.