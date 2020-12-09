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09.12.2020 20:25
Рубрика: Происшествия

"Судный день" для самолета

Из самого секретного авиалайнера похитили радиодетали на 1 млн руб
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 279(8333)
В среду логичное продолжение получила ситуация с кражей секретного имущества из самолета Ил-80 в Таганроге. "Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ "Кража", - сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области, уточнив, что ранее в полицию поступило заявление о краже имущества на сумму более 1 млн рублей из воздушного судна.

Это дерзкое преступление даже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, будут сделаны выводы и приняты необходимые меры, чтобы ситуация не повторилась.

Фото: iStock
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На аэродроме в Таганроге произошло настоящее ЧП, о котором стало известно 4 декабря. Злоумышленники вскрыли борт так называемого самолета "Судного дня", прибывшего на авиазавод для технического обслуживания. И похитили различные радиодетали.

Особенность ситуации в том, что Ил-80 один из самых секретных самолетов. Построено их всего четыре. Предназначение воздушных командных пунктов, как еще называют Ил-80, стать резервными центрами управления в случае возникновения природной или техногенной ЧС, а также начала полномасштабной агрессии против России. И то оборудование, которым они оснащены, буквально на вес золота в прямом и переносном смысле. К тому же оно все абсолютно секретно.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Оружие с Сергеем Птичкиным

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