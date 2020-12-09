Это дерзкое преступление даже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, будут сделаны выводы и приняты необходимые меры, чтобы ситуация не повторилась.

На аэродроме в Таганроге произошло настоящее ЧП, о котором стало известно 4 декабря. Злоумышленники вскрыли борт так называемого самолета "Судного дня", прибывшего на авиазавод для технического обслуживания. И похитили различные радиодетали.

Особенность ситуации в том, что Ил-80 один из самых секретных самолетов. Построено их всего четыре. Предназначение воздушных командных пунктов, как еще называют Ил-80, стать резервными центрами управления в случае возникновения природной или техногенной ЧС, а также начала полномасштабной агрессии против России. И то оборудование, которым они оснащены, буквально на вес золота в прямом и переносном смысле. К тому же оно все абсолютно секретно.