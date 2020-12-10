Прокуратура обязала ГИБДД отменить 136 тысяч незаконных штрафов в Химках

Круговой перекресток в подмосковных Химках со временной схемой движения в октябре и ноябре превратился в настоящую ловушку для автовладельцев. Меньше чем за месяц они получили с этого места штрафов на 200 млн рублей.

Когда камеру ставят там, где неграмотно организовано движение, - это точно не для безопасности. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Все началось в начале октября, когда местная администрация Химок в начале октября превратила на время ремонта одну из двух полос кругового перекрестка в выделенную полосу для автобусов. И тут же на перекрестке появились мобильные комплексы автофиксации нарушений. В итоге камеры зарегистрировали на этом месте более 136 тысяч нарушений. Как выяснилось, автолюбители, проезжая по этому коварному перекрестку, даже не думали, что что-то нарушают.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Московской области, прокуроры провели проверку после сообщений СМИ о незаконном привлечении водителей к административной ответственности за нарушение правил в Химках. Например, в "Вестях" на "России 1" показали сюжет о том, что в водители массово получили штрафы на десятки тысяч рублей.

Все они якобы проехали круговой перекресток по выделенной полосе для общественного транспорта и попали в объектив камеры видеофиксации. Как рассказали сами автомобилисты, в начале октября дорожники изменили схему движения на круговом перекрестке, но работы провели явно не по ГОСТу - на время ремонта Ленинградки. При этом старую разметку не убрали, а новую нанесли временной краской, которая стерлась уже через несколько дней. Кроме того, знак "кирпич" повесили ровно между полосами.

Как рассказывают местные жители, передвижные комплексы видеофиксации появились на перекрестке еще в начале октября, а вот первые штрафы они начали получать только через месяц - в ноябре. И естественно, что люди не знали, что что-то нарушают, а по факту у многих за месяц ежедневной езды накопились суммы по 40-50 тысяч рублей. В середине ноября временный запрет на движение машин по выделенной полосе был снят, а вот штрафы остались.

После чего ситуацией и заинтересовалась прокуратура. Как сообщили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, прокурорская проверка установила, что в октябре 2020 года в городе Химки в районе пересечения улиц 9 Мая и Дружбы было временно перекрыто движение автомобилей. При этом постановлением органа местного самоуправления были утверждены места установки комплексов видеофиксации нарушений ПДД на этом участке дороги. В итоге центр видеофиксации ГИБДД ГУ МВД России по Московской области вынес свыше 136 тысяч постановлений по делам об административных нарушениях с назначением штрафов на общую сумму более 205 млн рублей.

Центр видеофиксации вынес свыше 136 тысяч постановлений по делам об административных нарушениях со штрафами на общую сумму более 205 млн рублей

Вместе с тем во время прокурорской проверки были выявлены факты ненадлежащего состояния дорог и средств регулирования дорожного движения, несвоевременного информирования граждан об изменении схемы организации движения.

По результатам проверки прокуратура внесла начальнику ГУ МВД России по Московской области представление с требованием устранить нарушения действующего законодательства и отменить незаконно наложенные на граждан штрафы.

Самое интересное в этой ситуации, что при вынесении штрафов по фотовидеофиксации закон не нарушался. Машины ехали по выделенной полосе для общественного транспорта, где ехать не имеют права. За это и были оштрафованы их владельцы. А вот то, что организация дорожного движения была сделана с нарушением всех норм - это другой вопрос. Но эта организация движения была утверждена местным органом власти - владельцем дороги. То есть, чтобы признать вынесенные штрафы незаконными, необходимо признать незаконным документ, которым была утверждена временная схема организации дорожного движения.

Пожалуй, пострадавшим от этой схемы водителям еще рано радоваться. Процесс возврата заплаченных штрафов может затянуться на улаживание юридических вопросов между ведомствами: прокуратурой, ГИБДД, Минтрансом Московской области и владельцем дороги.

Напомним, что опыт массовой отмены незаконных штрафов есть. В тех же Химках засбоила одна из камер и начала всех под ней проезжающих считать нарушителями. Тогда была установлена некорректная работа комплекса, и все штрафы были отменены.

Второй опыт был в Москве, когда водителей начали штрафовать за движение по выделенной полосе, которая еще не была введена в эксплуатацию. Тогда столичная Госавтоинспекция сама обратилась в прокуратуру с просьбой обязать ее отменить вынесенные штрафы.

Дело в том, что сейчас наше законодательство не предусматривает возможности той же ГИБДД, даже когда установлена некорректная работа комплекса, отменять вынесенные постановления без обращения пострадавшего гражданина.

Отменить такие штрафы без личного обращения можно только с подачи прокуратуры или суда, когда установлена их незаконность.

Напомним, что в проекте Процессуального кодекса об административных правонарушениях предусматривается возможность ведомству самостоятельно отменять ошибочные и незаконные штрафы. Когда будет принят этот документ, жизнь водителей немного станет легче. Но когда его примут, пока никому неизвестно.

А в данной ситуации с химкинским кругом пострадавшим водителям остается самостоятельно обращаться в ГИБДД с требованием отмены этих штрафов.

Непонятны в этой истории еще два момента. Почему штрафы начали приходить гражданам через месяц после нарушения? С точки зрения закона сроки не нарушены. Но почему они так растянуты? Чтобы уж точно никто не сумел собрать доказательств незаконности постановления?

Второй непонятный момент. В Минтрансе Московской области не раз заявляли, что если вдруг с какого-то комплекса начинает поступать слишком большое количество штрафов, то тут же проверяется работа этого комплекса. Здесь - 136 тысяч нарушений на одном участке за месяц. Немыслимое количество. Неужели это не повод бить тревогу и выяснять, что происходит на данном участке дороги, где без нарушения проехать невозможно?

Но только после того, как люди стали громко протестовать, столь странным всплеском нарушителей заинтересовались органы. Напомним, что до сих пор никто, кроме прокуратуры, не заметил нарушений в организации движения.