Замгенпрокурора оценил работу по ликвидации последствий ЧС в Приморье

Жители Приморья пожаловались заместителю генерального прокурора РФ Дмитрию Демешину, находившему в крае с рабочей поездкой, на затянувшуюся ликвидацию последствий ледяного шторма, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию управления Генпрокуратуры по ДФО.

Жалобы поступили на затянувшийся ремонт электросетей, отсутствие перерасчета за коммунальные услуги, которых не было некоторое время, и на то, что специальные службы не чистили от снега и льда дворы, тротуары возле медицинских и других учреждений.

На совещании, которое провел Демешин, была отмечена неготовность органов власти и местного самоуправления, специализированных организаций к устранению последствий непогоды. В 73 населенных пунктах из-за технологических нарушений было ограничено предоставление коммунальных услуг более чем миллиону потребителей.

Заместитель Генерального прокурора РФ поручил прокурору края обеспечить работу по очистке дорог, дворов и общественных территорий от снега и наледи, постоянно контролировать вопросы готовности к наступлению новых природных ЧС, держать на контроле достаточность финансирования и его целевого использования, а правительству края рекомендовал принять дополнительные меры по оптимизации электросетевого хозяйства, проработать алгоритм оснащения альтернативными источниками энергоснабжения краевых учреждений. Региональному управлению МЧС заместитель Генпрокурора указал на необходимость увеличить норматив укомплектованности силами и средствами, достаточными для ликвидации последствий ЧС.

Напомним, что вчера во Владивостоке совещание по устранению последствий ледяного шторма провел заместитель председателя правительства РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он обратил внимание на то, что с момента ЧС прошло более 20 дней, но проблемы не решены до сих пор. По мнению полпреда, необходимо разработать комплекс мер, которые позволят максимально защитить сетевое хозяйство региона от подобных явлений, обеспечить силы и средства для ликвидации их последствий.

В Приморском крае действует режим ЧС регионального уровня после прохождения циклона, который принес с собой дождь, снег и штормовой ветер. Более 180 тысяч человек остались без света, десятки тысяч без отопления и воды. Ущерб от ледяного шторма в Приморском крае, по предварительным подсчетам, уже превысил миллиард рублей.