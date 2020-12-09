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09.12.2020 09:19
Рубрика: Происшествия

Трутнев: Приморью помогут в ликвидации последствий ледяного шторма

Текст: Анна Бондаренко
Заместитель председателя правительства РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, который в эти дни находится в Приморье с рабочим визитом, провел совещание по устранению последствий ледяного шторма, на котором заявил, что нужно разработать меры для оперативного реагирования на подобные ЧС.

Перед совещанием Юрий Трутнев и глава региона Олег Кожемяко побывали в поселках на острове Русский, которые пострадали во время непогоды больше других территорий Владивостока. Восстановительные работы там идут до сих пор, сообщает пресс-служба правительства края.

Как заметил полпред, Приморье столкнулось с особо опасным природным явлением, которое по данным климатологов бывает раз в 50 лет, и рассчитать все риски, в том числе в работе системы энергоснабжения, невозможно.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
На острове Русском полностью восстановлено энергоснабжение

По его словам, при устранении последствий стихии многие люди проявляли героизм, работая на вантах на высоте при плохих погодных условиях, а также днем и ночью восстанавливали сети электроснабжения.

- Что же касается общей организации процессов по устранению последствий ЧС, то здесь все не так радужно, потому что с начала событий прошло более 20 дней, но проблемы существуют до сих пор, - сказал он.

В частности, есть вопросы к Оборонэнерго, которое не смогло оперативно отреагировать на ситуацию, а само энергохозяйство компании оказалось в запущенном состоянии. По его мнению, разработать комплекс мер, которые позволят максимально защитить сетевое хозяйство региона от подобных явлений, обеспечить силы и средства для ликвидации их последствий.

Предстоит большая работа по восстановлению лесов и парковых зон.

"Надо будет высаживать деревья, восстанавливать растительность. Бюджет Приморья не в лучшем состоянии из-за коронавируса, поэтому будем выходить на Правительство РФ с предложением оказать необходимую помощь", - обозначил Юрий Трутнев.

Напомним, в Приморском крае действует режим ЧС регионального уровня после прохождения циклона, который принес с собой дождь, снег и штормовой ветер. Более 180 тысяч человек остались без света, десятки тысяч без отопления и воды. Ущерб от ледяного шторма в Приморском крае, по предварительным подсчетам, уже превысил миллиард рублей.

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