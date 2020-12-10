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10.12.2020 09:00
Рубрика: Происшествия

Жители семи районов Бурятии ощутили землетрясение на Байкале

Текст: Артем Красиков

Землетрясение, произошедшее в четверг утром на Байкале, ощутили жители семи муниципальных округов Бурятии.

Режим повышенной готовности введен в Иркутске после землетрясения

Подземные толчки зарегистрированы в Улан-Удэ, Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском и Тарбагатайском районах.

Кроме того, землетрясение силой 5-6 баллов было зафиксировано в Иркутске.

По данным республиканского ГУ МЧС, магнитуда сейсмособытия составила 5,5. Эпицентр находился в дельте реки Селенга в 16 километрах от села Дубинино.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. 75 групп обследуют объекты жизнеобеспечения населения и энергетики.

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