Жители семи районов Бурятии ощутили землетрясение на Байкале

Землетрясение, произошедшее в четверг утром на Байкале, ощутили жители семи муниципальных округов Бурятии.

Подземные толчки зарегистрированы в Улан-Удэ, Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском и Тарбагатайском районах.

Кроме того, землетрясение силой 5-6 баллов было зафиксировано в Иркутске.

По данным республиканского ГУ МЧС, магнитуда сейсмособытия составила 5,5. Эпицентр находился в дельте реки Селенга в 16 километрах от села Дубинино.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. 75 групп обследуют объекты жизнеобеспечения населения и энергетики.