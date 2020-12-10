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10.12.2020 15:19
Рубрика: Общество

Коронавирусный энтерит стал причиной массовой гибели скота в Прикамье

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Специалисты регионального управления Россельхознадзора расследовали обстоятельства массовой гибели крупного рогатого скота на трех фермах СПК "Колхоз имени Кирова" Кудымкарского района Пермского края.

Фото: Пресс-служба МГУ им. Огарева
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Как пояснили в региональном управлении ведомства, сотрудниками ветеринарной службы совместно с инспекторами краевого Россельхознадзора отобраны пробы от больных животных. По результатам исследований Удмуртского ветеринарно-диагностического центра установлено, что животные были заражены коронавирусным и ротавирусным энтеритом.

Кроме того, в ходе проверки было выявлено, что вакцинация крупного рогатого скота на сельскохозяйственных предприятиях проводится с нарушением некоторых обязательных условий. В настоящее время проверка надзорного ведомства продолжается. Применяются меры для локализации очага опасной инфекции.

Напомним, в начале декабря на трех фермах Прикамья от неизвестного вируса погибли 25 коров и 53 теленка. Сельскохозяйственные предприятия были в экстренном порядке закрыты на карантин.

В регионах Общество Природа Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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