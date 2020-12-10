Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области

Жители Иркутской области и Бурятии, оправившись от испуга, стали выкладывать в местные паблики видео с камер наблюдения и телефонов, на которых видно, что происходило в городах и поселках во время землетрясения.

На роликах видно, как качаются бутылки в магазинах мебель в квартирах, новогодние елки.

Напомним, в 5:44 утра по иркутскому времени (00:44 МСК) на Байкале, в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5, интенсивностью 7,6 баллов.

Жертв нет. Зафиксированы незначительные повреждения зданий. На территории Иркутска введен режим повышенной готовности. Толчки также \жители семи муниципальных округов Бурятии.